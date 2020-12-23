"مش عايز أقول كلام عيب".. أحمد موسى يخرج عن شعوره بسبب ترامب

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر لا تحصل على أموال من أى دولة من أجل شراء أى شيء، موضحًا أن تصريحات ترامب بخصوص المعونة غير صحيحة.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن مصر لا تحتاج معونة من أحد، ولا نقبل من أى أحد أن يتحدث عنها.





ولفت أحمد موسى إلى أن مصر لم تطلب أى أموال من أمريكا، ولكن أمريكا هى من اقترحت ذلك بعد معاهدة السلام.





وكشف أن أمريكا كانت تعطي معونة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقال عن معونة أمريكا: "هما بيدونا مصانع يعني.. دول بيبعتوا شوية فراخ".





وأشار إلى أن مصر لا تقبل ضغوطا من أي دولة، وقرارات مصر تكون من تلقاء نفسها.





وأكد أحمد موسى أن الجميع يستمع لما اقوله وأتحدث كمواطن وليس باسم الدولة، لا نأخذ شيئا من أى دولة بشيء مشروط.





ونوه إلى أن أمريكا كانت تعطى لمصر أشياء بمليار و 300 مليون دولار، ولم تعط مصر أموالا فى يدها، وكانت أيضا تعطى إسرائيل ضعف هذا المبلغ.