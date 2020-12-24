أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، مقارنة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه أمس الاربعاء ، حيث بلغ متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وبحسب مواقع أسعار سعر الصرف المباشرة، فقدم البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار في مصر بقيمة ١٥٫٦٥ جنيه، بينما بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار في مصر بقيمة ١٥٫٦٩ جنيه.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول" بقيمة 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، بارتفاع عن سعره أمس الأربعاء.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15,73 جنيه للبيع في بنوك "عودة، التجاري الدولي، الإسكندرية" وذلك بحسب آخر تحديث للمواقع الرسمية لتلك البنوك.