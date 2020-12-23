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صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل المرحلة الخامسة من مبادرات كورونا لمساعدة الأطقم الطبية..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:50 م
محمد مختار لمتحدث
محمد مختار لمتحدث بأسم صندوق مصر
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محمود محسن
أكد محمد مختار المتحدث الرسمي بأسم صندوق تحيا مصر  أنه تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرات مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر.

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون  أن قوافل المرحلة الخامسة ستوفر  مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والمواد الغذائية ل 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، و 8 دور رعاية للأطفال الأيتام و بلا مأوى.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم صندوق تحيا مصر ان المبادرة وفرت الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، مؤكدا على أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم
يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.
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