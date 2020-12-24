المعاشات والقمامة والتصالح.. نائب شبرا الخيمة يعلن أجندته للدائرة

استعرض النائب عبدالسلام الخضراوي، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، أجندته خلال المرحلة الحالية بعد فوزه بالدورة البرلمانية الثانية كنائب عن الدائرة، معلنا عن عدد من المشروعات أبرزها التوسع في خريطة إدخال الغاز لعدد من المناطق، بجانب تطوير المستشفيات.





وأضاف الخضراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتم أيضا تطوير شارع 15 مايو الرئيسي لمعالجة المشاكل الموجودة به بهدف تقليل الحوادث، حيث تم الاتفاق على التطوير مع الهيئة الهندسية ومجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى معالجة أزمة القمامة بحيث يتم تحويلها إلى القمامة سلعة، منوها إلى أن الانتاج الحربي بدأ بالفعل في إنشاء مصانع تدوير القمامة.





كما أكد نائب شبرا الخيمة على الاهتمام بملف مستحقي المعاشات وذوي الإعاقة وبرنامج تكافل وكرامة، فضلا عن دعم الشرائح الأكثر فقرا بالدائرة في رسوم التصالح على مخالفات البناء.



