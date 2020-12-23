آخر أزمات حكمه.. ترامب ينقلب على الديمقراطيين والجمهوريين بسبب حزمة مساعدات كورونا.. ويتسبب في اقتراب الإغلاق الحكومي في أمريكا

* ترامب وبيلوسي في رقصة أعداء أخيرة قبل نهاية الرئيس المنتهية ولايته

* بعد الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين .. ترامب يعترض على حزمة كورونا

* نانسي بيلوسي:

لا تعتقدوا أنكم رأيتم كل شيء من ترامب بعد









قفزت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تهديد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، باستخدام حق النقض ضد خطة إنقاذ كورونا من خلال إخباره بأنه يجب أن يجعل حزبه يدعم مطلبه للحصول على شيكات بقيمة 2000 دولار - وسخرت من تحركه المفاجئ في خطاب أرسلته يوم الأربعاء إلى زملائها الديمقراطيين.





وبحسب "ديلي ميل"، كتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، "فقط عندما تعتقد أنك رأيت كل شيء"، قالت الرئيسة إن ترامب قد يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد اتفاقية مجلسين تم التفاوض عليها بين الجمهوريين والديمقراطيين.





وقالت بيلوسي إن الديمقراطيين دفعوا من أجل الحصول على رقم 2000 دولار لأشهر، وألقوا باللوم على ترامب وحزبه في شيكات 600 دولار في مشروع القانون الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ مساء الإثنين.





تحركاتها وترامب تضع ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية، في قلب الأزمة.





قالت بيلوسي إن الجمهوريين والبيت الأبيض لم يبلغوا الديمقراطيين أبدًا بأكبر رقم كان ترامب على استعداد للذهاب إليه في التوقيع على جولة أخرى من حزمة تخفيف أزمة فيروس كورونا، مدعية في بعض الأحيان أن الحزب الجمهوري طلب شيكات بقيمة 500 دولار فقط.





وكتبت بيلوسي:"إذا كان الرئيس يريد حقًا الانضمام إلينا في مدفوعات 2000 دولار، فعليه دعوة القائد مكارثي للموافقة على طلب الموافقة بالإجماع".





يغادر ترامب واشنطن العاصمة في عطلة عيد الميلاد في منتجعه مارالاجو مساء الأربعاء - بعد أقل من 24 ساعة من نشر مقطع فيديو على تويتر يشير إلى أنه سيستخدم حق النقض ضد حزمة مساعدات كورونا التي تم التفاوض عليها والمرفقة بمشروع قانون تمويل حكومي.





جاء التهديد فجأة حيث أشار موظفو الرئيس لأسابيع إلى أن ترامب يخطط للتوقيع على التشريع بمجرد أن يأتي أخيرًا عبر مكتبه.





في رسالة بيلوسي الأربعاء، حثت: "دعونا نصلي!" حيث تصر على توقيع ترامب العاجل على مشروع القانون لتوفير الإغاثة من فيروس كورونا وكذلك إبقاء الحكومة مفتوحة.





يقدم العضو الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا إلى مجلس النواب يوم الخميس طلبًا للحصول على موافقة بالإجماع على مشروع قانون مستقل من شأنه زيادة المدفوعات المباشرة البالغة 600 دولار إلى 2000 دولار.





نشر ترامب مقطع فيديو مدته أربع دقائق على تويتر يوم الثلاثاء، وانتقد جزئيًا الكونجرس لإدراج 600 دولار فقط مدفوعات لمعظم الأمريكيين. يقول ترامب إنه يريد زيادة المبلغ ثلاث مرات إلى رقم أكبر من أي مبلغ آخر طرحه الجمهوريون خلال المفاوضات.





طوال مدة الفيديو، الذي أدى إلى تفادي إغلاق الحكومة في الفوضى، شجب ترامب الحل الوسط الذي توصل إليه الجمهوريون والديمقراطيون هذا الأسبوع. كان المشرعون يأملون في قتل عصفورين بحجر واحد من خلال جمع مشروع قانون مساعدات كورونا بقيمة 900 مليار دولار مع تشريع التمويل الحكومي السنوي.





أمام ترامب خمسة أيام للتوقيع على الحزمة وإلا ستغلق الحكومة، وهو ما كان المشرعون يعملون بجد لتجنبه.





جاءت تسوية الشيكات بقيمة 600 دولار في الوقت الذي دفع فيه بعض المشرعين من أجل أن تكون المدفوعات بقدر ما كانت الجولة الأولى في مارس، والتي كانت 1200 دولار - ولم يرغب الجمهوريون الآخرون المتشددون المناهضون للحكومة في إجراء فحوصات مباشرة طوال هذا الوقت.





أمضى قادة الكونجرس أسابيع في التفاوض بشأن الحزمة، وتعهدوا بعدم التوقف لقضاء العطلات والبقاء في واشنطن العاصمة حتى يتم التوصل إلى اتفاق وتمرير مشروع القانون.





حتى ليلة الثلاثاء، كانت جميع اللافتات تشير إلى الموافقة الفورية على مشروع القانون بتوقيع ترامب بمجرد وصوله إلى مكتبه.





أيضًا إذا لم يوقع ترامب على القانون بحلول يوم الاثنين، 28 ديسمبر، فسيؤثر على ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل والذين يتلقون إعانات بطالة معززة، والتي تنتهي هذا الأسبوع.





بخلاف السفر إلى منتجع جولف بالم بيتش مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ليس لدى الرئيس أي أحداث عامة أخرى في جدوله يوم الأربعاء.





في خطاب ترامب المصور بالفيديو الذي نُشر يوم الثلاثاء، قال إن الأمر استغرق "إلى الأبد" لتمرير مشروع القانون ووصف الشروط المحددة بأنها "وصمة عار''.





وقال ترامب:"ارسلوا لي قانونًا مناسبًا وإلا ستضطر الإدارة التالية إلى تسليم حزمة إغاثة من كورونا وربما تكون هذه الإدارة هي أنا وسنفعل ذلك ''.





واحتضنت نانسي بيلوسي دعوته من أجل شيكات أكبر قيمة، وقالت للرئيس "لنفعل ذلك!".





في تغريدة ردت على الفيديو، بدت رئيسة مجلس النواب وكأنها تسمي خدعة الرئيس، فكتبت: "رفض الجمهوريون مرارًا وتكرارًا تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس للشيكات المباشرة".





وقالت:"أخيرًا، وافق الرئيس على 2000 دولار - الديمقراطيون مستعدون لتقديم هذا إلى الأرض هذا الأسبوع بموافقة بالإجماع. دعونا نفعل ذلك!".





سيمرر النواب الديمقراطيون مثل هذا الإجراء عشية عيد الميلاد، باستخدام إجراء يسمى الموافقة بالإجماع. بموجبها، سيتم تمرير الشيكات البالغة 2000 دولار تلقائيًا - ما لم يعترض مشرع شفهيًا.





لم يعجب بعض المشرعين الجمهوريين بفكرة الاختيار المكون من أربعة أرقام، ولكن باستخدام الموافقة بالإجماع، وضعت بيلوسي وديمقراطيوها نواب الحزب الجمهوري في موقف حرج. إذا كانوا لا يريدون ذلك ، فسيتعين عليهم الاعتراض علنًا على طلب الرئيس.





غرد زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير ، الذي يتحكم في التشريع الذي يطرح على مجلس النواب للتصويت:"لقد حارب الديمقراطيون في مجلس النواب لأشهر لتقديم الإغاثة للشعب الأمريكي ، وهو ما رفضه الجمهوريون في كل منعطف. الآن بعد أن وافق الرئيس على مدفوعات مباشرة بقيمة 2000 دولار، سنطلب الموافقة بالإجماع على تمرير مشروع قانون هذا الأسبوع لمنح الأمريكيين هذه المساعدة".





من أجل سن قانون طلب ترامب، سيتعين على الجمهوريين في مجلس الشيوخ أيضًا تمرير إجراء مجلس النواب. أثناء المفاوضات حول مشروع قانون الإغاثة الحالي لأزمة كورونا، ولن يمرر مجلس الشيوخ اقتراحًا بشيك بقيمة 1200 دولار للأمريكيين.





وكتبت عضوة الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي نجمة ليبرالية، على تويتر بحماسها لاقتراح ترامب، مشيرة إلى أنها وزميلتها النائبة رشيدة طليب لديهما الصيغة التشريعية جاهزة.