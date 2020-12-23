ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار تركي جديد يشعل الصراع في المتوسط .. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:57 م
سفينة التنقيب التركية
سفينة التنقيب التركية
Advertisements
شريف سيد
لا يترك النظام التركي أي مناسبة لإشعال الموقف في المتوسط، إلا ويقوم به، من إرسال سفن للتنقيب مرورا بتدريبات عسكرية، وغيرها من الجرائم في حق شعوب المتوسط. 

ورغم قرارات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرسلت تركيا سفينة التنقيب "الريس عروج" إلى شرق البحر المتوسط، لإستئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز. 

وبحسب وكالة الاناضول التركية، رافق كلا من سفينة "أتامان" و"جنكيزخان"، سفينة التنقيب أثناء عملها بالمتوسط. 

وكانت تركيا أطلقت إخطار نافتكس، الذي يعني استمرار أعمال التنقيب للسفن التركية في المتوسط حتى يونيو من العام المقبل 2021. 

ويبلغ عدد طاقم السفينة التركية 55 فردا، من بينهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين. 
قرار تركي جديد يشعل الصراع في المتوسط .. صور
قرار تركي جديد يشعل الصراع في المتوسط .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عين ثاقبة على انتهاكات أنقرة.. اليونان تراقب حركة سفينة التنقيب التركية

أردوغان يشعل الصراع: السفن الحربية ستؤمّن عمليات التنقيب بالمتوسط

أنباء عن مواجهة بين فرقاطة يونانية وسفينة تنقيب تركية

المواجهة بدأت.. فرقاطة يونانية تطرد سفينة عروج ريس التركية

تصعيد في شرق المتوسط.. اليونان ترد على نافتكس تركي بشأن تمديد التنقيب

سلوكها يجعل الحوار أمرا بعيد المنال.. خارجية اليونان: تركيا تتجه نحو العثمانية الجديدة

ترشيحاتنا

وفاة الشيخ الشحات عبدالرحمن ودار الإفتاء تنعيه

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

للوقاية من كورونا.. التنمية المحلية تزف بشرى للأمهات العاملات

للحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.. اتبع هذه الخطوات

العالم أصبح في حالة هلع.. الديهي ينفعل على الهواء: وضع كورونا أصبح مقلقا

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين