برلماني يطالب الحكومة بوضع حلول لمديونيات السياحة مع البنوك

ثمن النائب احمد ادريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، مجهود الدولة بالنهوض بمختلف القطاعات بهدف تكليل هذه الإنجازات التي إستمرت دون توقف حال أزمة كورونا.





وقال إن السياحة حظيت بنصيب من الدعم والمساندة وتم النظر إليها بعين الأعتبار لحالة الكساد الطارئة ولكن بظروف خارجة عن إرادتنا تمس دول العالم أجمع.





وطالب " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بضرورة وضع حلول مع الجهاز المصرفي الممثل في البنك المركزي لسداد المديونيات التي تراكمت علي أغلب المستثمرين ما إضطرهم إلي التوقف عن ممارسة أنشطتهم فى المجال السياحي حيث يتم ذلك من خلال مبادرات أو نظم تقسيط تسهيلية تأتي في إطار التحفيز وجذب الاستثمار.





و لفت عضو مجلس النواب، إلي الأهمية القصوي للقطاع السياحة وتأثيره علي الإقتصاد حيث يمثل 30% من الدخل القومي ويبلغ العاملون به حوالي 5 ملايين ،فضلا عن دوره في قيام عدد من الصناعات المحلية التي تضخ منتجاتها ذات الصلة بالسياح كالبازارات وغيرها





وتابع النائب حديثه، قائلا : بلغت إيرادات السياحة عام 2019 حوالى 13 مليار دولار وهذا يعد أكبر إيراد في تاريخها، فهى درع واقية للدولة ولها ثقل كبير لذا يجب وضع خطط تنظيمية لإستكمال خطوات الإصلاح لحمايتها من الإنهيار والكساد.









ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.









وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها:





- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.





- الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.

- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه مراسي نيلية).





- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.





على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.



