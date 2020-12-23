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توك شو

خبيرة أبراج تفاجئ البنات على الهواء: يا بخت اللي هتتجوز من برج العذراء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك، عن أفضل برج في الارتباط والحب والزواج.

وقالت فكري، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن رجل برج العذراء من أفضل الأبراج، مضيفة أن صاحب برج العذراء هو شخص عملي جدا.

وأضافت خبيرة شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك: "في الحقيقة هو من أكثر الأبراج رومانسية وله مشاعر لكنه لا يعرف أن يقول ذلك".

وأشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى أن صاحب برج العذراء في حاجة للمرأة، مستدركة أنه: "لما يحب بيحب بعقله ويا بخت البنت اللي يختارها".
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