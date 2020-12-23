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أحمد موسى: قطر لا تمثل شيئا بالنسبة لمصر حتى لو قعدنا كده 100 سنة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:08 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد له فى مداخلة هاتفية ببرنامجه على مسئوليتي أن المصالحة مع قطر لن تتم إلا بعد الالتزام بالمطالب العربية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن قطر إمارة صغيرة تسعى إلى تقسيم السعودية.

ولفت أحمد موسى إلى أن قطر مستمرة فى هجومها على مصر وتنفق الأموال من أجل ذلك، مؤكدا أن مصر واضحة في قراراتها وشروطها من أجل المصالحة مع قطر.

وأشار إلى أن قطر لا تمثل أي شيء بالنسبة لمصر، معلقًا: "لو قعدنا كده مع قطر من هنا لـ 100 سنة؛ لا يؤثر علينا.. قطر لا تمثل أهمية لمصر".

وأوضح أنه رأيه فى قطر لن يتغير حتى ولو تمت مصالحة مؤكدًا " مش هقول النظام القطري جميل" " أى حد يعادي بلدي سأقف ضده، وقطر خائنة، وهي وتركيا تقفان ضد مصر.
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