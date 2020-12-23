ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل خطيرة.. داعش تتواصل مع الكويت عبر لعبة إلكترونية وأمن الدولة يجهض المخطط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:00 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
يواصل تنظم داعش الإرهابي تجنيده لعناصر جديدة للانضمام إلي صفوفه بتخريب الدول العربية وهذه المرة وقع اختياره علي مجموعة من الأطفال الكويتيين ولكن تمكن جهاز أمن الدولة الكويتي من كشف ملابسات الحادث. 

وذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها الأمنية أن جهاز أمن الدولة الكويتي تمكن من إيقاف 6 أحداث كويتيين على تواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث اكتشف أنهم غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي. 

وأفادت الصحيفة الكويتية بأنه عُثر بحوزة بعض الاطفال على أسلحة نارية، حيث جرت أيضا مصادرة أجهزة حاسب آلي عدة، تحتوي على مراسلات وتنسيق مع التنظيم الإرهابي. 

وأشارت الصحيفة الي  أن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

 واعترف احد المقبوض عليهم خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك، ثم طالبه برسم أعلام داعش داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعمًا ماليًا لتجنيد بقية أصدقائه بحسب الجريدة الكويتية.

 وذكرت الصحيفة  أن المتهم تحدث إلى أحد أصدقائه المقربين منه، وروى له ما حدث، وأقنعه في نهاية المطاف بالانضمام إليه في اعتناق الفكر الداعشي، لافتة إلى أن المتهم الأخير أقنع بدوره 4 من أصدقائه.

 وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، وأحالتهم جميعًا إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتهمة الانتماء لـ داعش..الحكم على مصري بالمؤبد في الكويت

استعد لعقد اجتماع مع عصابات التنظيم.. العراق يعتقل رجل داعش المهم بمطار بغداد

العراق تعلن بشرى سارة بشأن عصابات داعش الإرهابية

مرصد الأزهر يوضح سمات الحياة الاجتماعية لدى التنظيمات الإرهابية

ترشيحاتنا

وزير المالية لإبراهيم عيسى: إديني فرصة أتكلم..أنت جايبني عشان كده

نداء عاجل من الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

حسام حسن يهدد المقصرين بالاتحاد السكندري ويطالب بالفوز في كل المباريات

الوباء تفشى.. وزير الصحة الأسبق يكشف موعد انتهاء الموجة الثانية لكورونا

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

جسم مشتعل في سماء الصين يثير الرعب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الأدوية المضادة للإسهال تقضي على الخلايا السرطانية

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة