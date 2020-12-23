الأطباء: اللقاح الصيني ضد كورونا آمن تماما

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، إن عدد شهداء الأطباء يقترب من 250 شهيدًا من الأطباء البشريين بالإضافة الى 10 آلاف إصابة فى الفريق الطبي.





وأضافت الشافعي، أن الأرقام المعلنة للإصابات فى تقرير وزارة الصحة أقل من عدد الإصابات الحقيقية ولذا يجب على المجتمع كله العودة للإجراءات الاحترازية فهي العمود الأساسي للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى مع وجود اللقاح.





وأشارت إلى أن بداية الجائحة كانت فئة الأطفال هي أقل الفئات إصابة به ولكن تحور حوالي 17 مرة، لذا بدأنا نلاحظ إصابات الأطفال ولكن للاطمئنان مازالت هي الفئة الأقل إصابة ولا توجد وفيات أطفال بسبب الكورونا حتى الآن.





ونوهت إلى الاحتياط من ارتفاع درجات الحرارة ونزلات البرد للأطفال وعلى الأمهات سرعة التوجه إلى الطبيب فور ملاحظة تلك الأعراض وعمل التحاليل اللازمة ففي حالات الوباء يجب الاهتمام واعتبار أي دور برد للطفل هو كورونا حتى يظهر غير ذلك عن طريق الكشف الطبي والتحاليل.





وعن المصل الصيني قالت إن وزارة الصحة هي التي تتولى دراسة لقاحات الكورونا الحديثة وسبق وأعلنت أن الأولوية للفرق الطبية "الأطباء والتمريض والصيادلة وغيرهم".



