في بث مباشر.. وزير التعليم العالي يستقبل مخترع روبوت كورونا محمود الكومي

وتوجه المهندس محمود الكومي بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار على حسن استقباله متمنًا تصنيع الروبوت كيرا تحت إشراف الوزارة وتطوير إصداره الثالث.





وبأقل الإمكانيات المتاحة له استطاع المهندس المصري محمود الكومي إصدار 3 نسخ من الروبوت كيرا حتى الآن، الإصدار الثالث منه يستطيع أن يقوم بالعديد من المهام الطبية بنسبة 90٪ ممن يقوم به الأطباء مع إشرافهم وبنفس الدقة، موضحًا أن الروبوت خضع للتجارب في 3 مستشفيات خاصةً حتى الآن، وأن نسبة الخطأ في أي من مهام الروبوت محدودة جدًا، وأنه بتصنيعه وتطويره على مستوى أكبر وبإمكانيات أعلى سيرفع من كفائته بنسبة كبيرة.









الروبوت كيرا هو أول ابتكار من نوعه عالميًا يطبق مسحة الـ PCR للكشف عن وجود الفيروسات في الدم وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد بطريقة أيسر وأخف من الأيدي البشرية كما يوضح المهندس محمود الكومي، مبتكر الروبوت لـ «صدى البلد»، وكان هذا السبب الرئيسي في إشادة عدد من المنظمات والوكالات الدولية بالروبوت وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، والتي صنفته كأفضل الابتكارات الطبية أثناء الجائحة على المستوى الإفريقي، ووكالة رويترز العالمية، صنفت الإصدار الثاني من الروبوت في المرتبة الثانية ضمن أفضل 20 روبوت طبي حول العالم، والإصدار الثالث منه أصبح يحتل المرتبة الأولى على قائمتها ضمن إنجازات مجال الذكاء الاصطناعي.





لا تقتصر مهام الروبوت الطبي كيرا على الكشف عن إصابة الأشخاص بفيروس كورونا من عدمه، وإنما يقوم بالعديد من المهام الطبيعة والإرشادية والتي أشار إليا المهندس محمود الكومي قائلًا: «قياس درجات الحرارة، ونبض القلب بواسطة فحص إيكو، والعديد من الفحوصات الطبية من خلال الأشعة السينية، كما أنه يتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمكان المتواجد به من خلال عد الأشخاص المتواجديين والتأكد من ارتدائهم للكمامة من عدمه، فينتهي به الأمر إلى الحكم بإيجابية أي فرد أو عدمه من خلال الخدمة الصوتية المزود بها سواء أكان في مستشفيات أو مطارات إلخ.





«الروبوت كيرا إنجاز تكنولوجي بمجهود شاب مصري تفوق على شركات عالمية بإمكانيات محدودة» .. كان هذه أبرز الرسائل التي أكد عليها المهندس محمود الكومي الذي تعلم بجامعة طنطا الحكومية بمحافظة الغربية، ورغم أنه في السابعة والعشرين من عمره إلا أنه يفتخر برفع اسم مصر عاليًا وسط العديد من دول العالم ومنها أمريكيا والصين.



