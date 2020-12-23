أحمد موسى يعرض تقريرا عن نادي هيئة قضايا الدولة بعد التطوير

عرض الإعلامى أحمد موسى، تقرير فيديو عن قيام المستشار عمر مروان وزير العدل وهو يفتتح نادي هيئة قضايا الدولة بعد تطويره وتجديده، بحضور المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة.
وكرم المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ، ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري ، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح .
وأشاد وزير الأوقاف بجهود هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام ، مؤكدًا على الشراكة الواسعة بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة ، وبخاصة فيما يتصل بالحفاظ على مال الوقف.
جاء ذلك أثناء افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة بعد تطويره بحضور عدد من السادة الوزراء في مقدمتهم المستشار عمر مروان وزير العدل ، ولفيف من مستشاري وأمناء هيئة قضايا الدولة .
وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وسعادة السفير محمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة ، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد، صباح اليوم.
وأكدوا أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء .
من جانبه أهدى قداسته الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريمة .
وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، وذلك على هامش حضوره لافتتاح أعمال نادى هيئة قضايا الدولة بمنطقة العجوزة بحضور مجموعة من الوزراء، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من المستشارين.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز ودعم التعاون العلمي والثقافي بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة قضايا الدولة، فى مجالات نشر الوعى القانوني والتنمية البشرية والقيادة وتطوير الذات والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات وحل المشكلات، والقيم المصرية.
ووفقًا لبنود البروتوكول، تقوم هيئة قضايا الدولة بترشيح عدد من مستشاري قضايا الدولة لإلقاء محاضرات والاشتراك فى ورش عمل لنشر الثقافة القانونية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة والقطاعات والإدارات التابعة لها، وتعريفهم باختصاصات وأقسام الهيئة.
وتقوم وزارة الشباب والرياضة بترشيح عدد من المتخصصين فى مجالات الإدارة وتطوير الذات، وإدارة الأزمات، وقواعد التعامل مع الجمهور، وعقد دورات للعاملين بهيئة قضايا الدولة فى تلك المجالات، ودعم الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادى الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، وكذا كافة النوادى الفرعية على مستوى الجمهورية.
يأتى ذلك فى إطار المهام التى تضطلع بها هيئة قضايا الدولة، وما يتطلب ذلك من العمل على صقل مهارات وتنمية قدرات العاملين فى الإدارات المختلفة بالهيئة؛ ليتمكنوا على أداء عملهم على الوجه الأمثل، وجاء التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لحرصها على بذل كافة الجهود؛ لتطوير قدرات الشباب وتدريبهم على تنمية قدراتهم الذاتية، واستخدام التكنولوجيا، والتدريب على الإدارة العامة من أجل خلق جيل قادر على مواجهة التحديات المختلفة.