برلماني: الدولة دعمت السياحة لجذب الاستثمارات في ظل ثقل الأعباء عليها

أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، بالتسهيلات التي أصدرتها الحكومة اليوم بشأن دعم قطاعي السياحة والطيران وذلك من خلال تأجيل المستحقات المديونية والإعفاءات الجزئية من سداد فواتير الكهرباء والمياه وغيرها معقبا " الدولة دائما تلبي نداءات وإحتياجات المستثمرين بالرغم من ثقل الأعباء عليها" كل ذلك في سبيل جذب الإستثمارات.





طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بإستئناف عقد المباحثات الثنائية التي تجريها وزارة السياحة مع الدول الأجنبية بشأن الترويج والدعاية للدولة، ذلك الأمر الذي سيعمل علي إعادة حركة النشاط الطبيعية وزيادة أعداد الوافدين فور الإنتهاء من جائحة كورونا، لافتا إلي أن هذه الإتفاقيات خطوة تمتاز بالذكاء والتخطيط الجيد لإدرات الأزمات من جانب الدولة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة سرعان ما توجهت بإصدار تلك القرارات بسبب الحاجة الملحة من مالكي المطاعم والمنشأة السياحية وذلك لنيل جزء من الدعم التي قدمته الدولة للفئات الأخري مثال العمالة غير المنتظمة والأشخاص ذوي الإعاقة.





ولفت، إلي أن حالة الفتح الجزئي للقدرة التشغيلية للمطاعم والمنشأت السياحية أفضل مما كان الوضع بالسابق بالإغلاق، لذا يجب علينا التحلي بالصبر ومعايشة ظروف الواقع حتي نتمكن من العودة بطاقة عمل كاملة .





الدكتور

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.









وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها:





- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.





- الاعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.

- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه مراسي نيلية).





- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.





على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.



