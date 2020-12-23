رامي جمال يتعاقد مع نجوم ريكوردز على ألبوم جديد .. صور

ونشر رامي جمال، صور من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل دعواتكم".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.





وكتب رامى، عبر حسابه على "تويتر": "من التحديات اللي قررت خوضها إني أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصري صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".



