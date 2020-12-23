السجن وغرامة مليون جنيه.. عقوبات تنتظر صاحب محل هواتف لإتجاره بالعملة

واجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لما تحمله من آثار سلبية علي الإقتصاد القومي للدولة وذلك أيضا في إطار مكافحة طرق الكسب غير المشروعة وحماية الإطار العام للمنظومة الإقتصادية من حدوث أي نوع من الإخلال بتوازنه، واختص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، بالنظر في هذه الجرائم ووضع عقوبات رادعة من شأنها ضبط سلوك الأفراد.





تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.





كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة





جاء ذلك بعد أن تمكن ضباط مباحث الادارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب محل هواتف محمولة لاتجاره بالعملات الاجنبية بالمخالفة للقانون ببندر الجمالية.





ورد اخطارا يفيد بورود محضر رقم ٧ احوال من الادارة العامة لمباحث الاموال العام ة بمنطقة شرق الدلتا لمركز شرطة الجمالية يتضمن ضبط شخص يدعى محمد . ب . ح ٢٦ عاما صاحب محل هواتف محموله ومقيم قرية تفتيش السرو بمركز فارسكور بدمياط وذلك لاتجاره فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفيه وباسعار السوق السوداء متخذا من المحل خاصته ببندر الجمالية مقرا لمزاولة نشاطه.





كما عثر بحوزته على ١١٧٤ دولارا أمريكيا و ٣٠٦٠ ريالا سعوديا او ١٠٠ يورو اوروبى و ٣٦٤٦٠جنيها مصريا وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ادارى المركز وبالعرض على النيابة قررت اخلاء سبيله بضمان ٥ الاف جنيه على ذمة التحقيقات.