عاجل | أول قرية بمحافظة الفيوم تتجه للإغلاق بسبب كورونا

قال النائب عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع الصعيد، إنه تم التواصل مع الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وذلك لاتخاذ قرار بالإغلاق الكلي بقرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم، بعد ظهور عدد كبير من الإصابات والوفاة التي نجمت عن الإصابة بفيروس كورونا





خلال التشاور مع الدكتور محمد عماد اليوم، نائب المحافظ تم مناقشة الآتي : وقال المهندس عبد القادر الجارحي، في تصريحات له، إنه في إطار متابعة الأزمة الحالية بالوحدة المحلية بالحامولي لمواجهة فيروس كورونا ، ومن





١/ اغلاق جميع المدارس بالقرية

٢/ اغلاق جميع المساجد بالقرية

٣/ اغلاق الملاعب بالقرية

٤/ اغلاق المقاهي

٥/ منع سرادق العزاء بالقرية

٦/ منع اقامة الافراح والتجمعات





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وأضاف :نتمني من الجميع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وأن نكون يد واحدة في مواجهة هذه الجائحة.





وذكرت مصادر خاصة أن هناك اتجاه للإغلاق بالقرية.





وكان المهندس عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم، والنائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم ، قد قاما بتوفير الأجهزة الطبية بالقرية من أجهزة تنفس صناعي وأدوات التعقيم وغيرها.





وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مسؤولية المواطن عن التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مشيرة الى وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات،وهو ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى.





وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم".





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن كان هناك 788 حالة إصابة، بالاضافة إلى 37 حالة وفاة، مؤكدة امس وسنصل اليوم إلى 911 حالة إصابة وحوالي 42 حالة وفاة.





وقالت أن المنحنى بدأ يتصاعد ابتداء من 31 أكتوبر وهذا الأسبوع اكثر تصاعدا من الماضي.





وتابعت أن محافظة القاهرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن الموجة الأولى كانت الأكثر إصابة يليها الإسكندرية والجيزة .





ووجهت وزيرة الصحة لكل المواطنين في هذه المحافظات توخى الحذر وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ووضرورة الفحص والعلاج في مبادرة الرئيس بالمجان.





و ناشدت أصحاب الأعمال الصغيرة من المطاعم والكافيهات فى المصالح العامة والخاصة الحفاظ على التباعد وارتداء الماسكات وغسل اليدين باستمرار.