بعد أزمة محصول البطاطس.. مزارعون يهددون بالبحث عن زراعات بديلة ومتخصصون يضعون الحلول

حالة من الغضب انتابت مزارعي محصول البطاطس بمحافظة الإسماعيلية، بسبب تدني الأسعار وتحقيق خسارة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه للفدان الواحد.









وقال المزارعون: "وقف التصدير مع وجود إنتاج عالٍ لا تستوعبه السوق المحلية، وبعد الخسارة، سيضطر الفلاح للبحث عن زرعة أخرى بديلة تحقق له هامش ربح مرضيا، وبالتالي من المتوقع ارتفاع أسعار البطاطس في إنتاج العروات القادمة".









وأوضحت المهندسة رجاء صالح، مدير عام الإدارة الزراعية بفايد، أهمية تدخل الدولة في التسويق وفتح أسواق خارجية جديدة وضبط العرض والطلب في التسويق الداخلي وضرورة وجود تنافس فى التسويق، وذلك لأن ترك السوق للقطاع الخاص دون منافسة من الدولة أدى لزيادة العرض وكثرة الوسطاء التسويقيين وتدني الأسعار.









وأكدت أن تكاليف الإنتاج أعلى من السعر التسويقي للمحصول، وذلك سبب رئيسي للخسائر المتتالية للمزارعين.









واختتمت تصريحاتها قائلة: "أنقذوا التسويق لضبط العرض والطلب للوصول لسعر يحقق ربحا مؤكدا".







