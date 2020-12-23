الإسعافات الأولية والوقاية.. برنامج توعوي لجامعة القناة بعد ظهور سلالات كورونا الجديدة

اكد الدكتور احمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، دور الجامعة المجتمعي، ومسئوليتها نحو مشكلات وقضايا المجتمع، وعلى رأسها مواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه رئيس جامعة القناة بأهمية تكثيف التوعية بأعراضه، وطرق الوقاية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار الفيروس.





ونظمت في هذا السياق، جامعة قناة السويس، سلسلة البرامج التوعوية بفيروس كورونا المستجد والإسعافات الأولية، لأفراد المجتمع المدني وللطلاب والمعلمين بالمدارس.





أقيم برنامج الإسعافات الأولية والوقاية من كورونا بمدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية.





تولى التدريب الدكتور غنيم السيد مدرس التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض، ودرب المعلمين والإداريين بمدرسة الشهيد جواد حسني على كيفية ارتداء الكمامة الطبية، وخلعها بشكل أمن، وطريقة التباعد الاجتماعي، وحفظ المسافات، فيما بينهم بما لا يقل عن ١ متر، كما درب على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي من الداخل والخارج وبين الأصابع، وتعقيم وتطهير الأيدي والأسطح بالكحول.





وتم تدريب المعلمين على طريقة تناول الطعام في الفصل وغسل اليدين قبل الأكل وبعده، والاهتمام بالأكل الصحي في المنزل .



