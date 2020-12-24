يتناول 3 كيلو لحم يوميا.. بطل خارق من المنوفية يسحب ١٧٠ طنا بأسنانه ويأكل الزجاج.. صور وفيديو

بطل خارق.. هكذا أثار ابن محافظة المنوفية الإعجاب بين الجميع وتم تكريمه من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش مهرجان شرم الشيخ، مستعرضا عضلاته.









محمود لاله، ابن قرية الخضره بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، استطاع أن يستعرض مهاراته أمام وزير الشباب والرياضة، وشد ٤ أتوبيسات سياحية، مما أثار إعجاب الكثيرين.









وقال محمود لاله، إن الله أعطاه الكثير من القدرات، حيث يستطيع شد ١٧٠ طنا بأسنانه وأكل الزجاج في وجبة كاملة وتناول لهيب النيران وتحمل مرور السيارات من فوقه.









مهارات لاله لم تتوقف عند هذا الحد، بل أكد أنه يستطيع سحب ٤ سيارات ملاكي بظهره، موضحا أن أغرب ما قام به وأثار إعجاب الكثيرين رفع حمارين على كتفه.









وأضاف أنه يتناول يوميا ٣ كيلو لحم و٦ وجبات ويذهب إلى الجيم باستمرار.









وأشار، البطل الخارق، إلى أنه يستعد للتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقوى فك في العالم، موضحا أنه يستطيع شد طائرة ركاب.







