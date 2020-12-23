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محمد معيط : وزير المالية هو رب أسرة يقع على عاتقه العديد من المسئوليات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:29 م
محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
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إسراء صبري
قال محمد معيط، وزير المالية، إن وظيفة وزير المالية يمكن تشبيهها بعمل رب الأسرة، فهو يقع على عاتقة العديد من المسئوليات، معقبا: بيكون لدي الفرد موارد محدودة والتزامات كبيرة.

وتابع "معيط" خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، بعض وزراء المالية بالخارج لا يعانون من كم الضغوطات التي يعاني منها وزراء مالية مصر، معقبا: مرت على مصر الكثير من الظروف والصعوبات وعليه بيكون هناك ضغط ومسئولية أكبر.

وأكمل: مشكلة إنقطاع الكهرباء كانت مستمرة مع البلاد منذ عام 2011، منوها إلى أن  ناتج الدين المحلي لمصر عام 2010 و2011 يصل إلى 80%.
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وأضاف:الناتج المحلي يكون عبارة عن حساب قيمة كل السلع والخدمات، مشيرا إلى ان هناك أنواعا مختلفة للديون في مصر.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم الاقتصادي في مصر، معقبا: الصندوق أكد على أن مصر تنجز أكثر من المتوقع وتسير بخطوات واضحة خلال الفترة الماضية.

وأكد على أن لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت الاقتصاد المصري إنهار نتيجة الصعوبات والأزمات الاقتصادية التي حدثت في مصر والعالم السنوات الماضية.
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