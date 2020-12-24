عبد الرحيم كمال يكشف كواليس انتقاله من سوهاج إلى القاهرة.. فيديو

كشف السيناريست والمؤلف عبد الرحيم كمال، كواليس انتقاله من محافظة سوهاج إلى القاهرة في مرحلة الطفولة، قائلا "جئت إلى القاهرة للالتحاق بالصف الأول الابتدائي واستقريت مع أسرتي في شبرا".





وأضاف عبد الرحيم كمال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "لما جيت القاهرة كان أول مرة أسمع كلمة الشقة وأنا عارف البيت زي بيتنا في سوهاج".





وتابع عبد الرحيم كمال: "التحقت بالمدرسة الثانوية العسكرية في سوهاج ثم عدت للقاهرة في 1977 وكانت القاهرة مختلفة عن سوهاج بشكل كبير، والتحقت بكلية التجارة الخارجية".





وأكمل عبد الرحيم كمال: "القاهرة كانت مبهرة لي وكان كل شيء جديد فيها، ولما نزلت وسط البلد قعدت على قهوة لها علاقة بالثقافة وسهرت مع المثقفين".





وكشف السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال، السبب وراء اختفائه وعدم ظهروه إعلاميا بشكل كبير على الرغم من أهمية الأعمال الدرامية التي قدمها.





وقال عبد الرحيم كمال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "طبيعة المهنة تجعلني خلف الكاميرا وفي مكتبي لكتابة الأعمال الدرامية خلف الكاميرا، وببقى شايل هم الحديث بشكل مباشر مع الجماهير في اللقاءات الحوارية".





وأضاف عبد الرحيم كمال: "أنا بدأت مع الكبار وقدمت أعمالا كبيرة وبها قدر من الحب والحكمة وأنا كنت محظوظا في بداية مشواري الفني".



