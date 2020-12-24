رئيس جامعة القناة: اليوم إعلان قائمة اتحاد الطلاب الفائزين

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس االيوم الخميس يسدل الستار عن إنتخابات إتحاد طلاب جامعة القناة للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ بإعلان أسماء إتحاد الطلاب الممثل للجامعة.





وتابع أن الهدف من الاتحادات الطلابية تنمية القيم ونشر الوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتعويدهم على القيادة وإتاحة الفـرص لهـم للتعبير المسئول عن آرائهم مع بث الروح الجامعية السليمة بتوثيق الروابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع تعظيم الإستفادة من طاقات الطلاب فى خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير .





وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإتحاد يضم سبع لجان ( لجنة الأسر والاتحادات الطلابية، لجنة النشاط الرياضى، لجنة النشاط الثقافى والإعلامى، لجنة النشاط الفنى، لجنة الجوالة والخدمة العامة، لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات، لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى) .





واضاف رئيس الجامعة:" نهدف من خلالهم اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها ونشر وتشجيع تكوين الأسر ودعم نشاطها ونشر الأنشطة الرياضية والإجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها".





وأكمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اليوم الأربعاء، تم انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات لينتهى اليوم بإختيار ٢٥٦ طالب وطالبة ممثلين ل١٦ كلية بجامعة القناة لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة غدا الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر.





هذا وأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وعضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب أن العمل مستمر داخل غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع اللجان الفرعية بالكليات وذلك لضمان حسن سير العملية الانتخابيه وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.



