الصحة : فتحنا قنوات اتصالات مع دول العالم للحصول على لقاحات كورونا.. فيديو

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أنواع اللقاحات التى تم ذكرها تكون عن طريق تكنولوجيا معتادة على العالم أجمع، ويتم تصنيع اللقاح في كل أنحاء العالم وليس بمصر فقط.
وقال إن العاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.
وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مصر فتحت قنوات اتصالات مع جميع دول العالم للحصول على اللقاحات، مشيرا إلى أن لقاح سينوفارم اجرى عليه 9 تجارب بحثية وأثبت نتائج جيدة واللقاح الروسي تم اجراء 10 تجارب وأيضا لقاح فايزر وموديرنا .
وتابع متحدث الصحة أنه تم عمل منظومة تسجيل للحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هناك نوعين من المواطنين لهما أولوية فى التطعيم بلقاح كورونا الجديد وهم المرضى الأكثر عرضة للوباء والأكثر تأثرا بالمضاعفات.
وأشار مجاهد إلى أن حدة الإصابات بكورونا خلال هذه الفترة أقل من الموجة الاولى ونسبة الشفاء عالية، مؤكدا أنه يتم العلاج بالبروتوكول العلاجي ويلعب دورا كبيرا في الشفاء.