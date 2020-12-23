بعد المؤبد ضد المتهمين| الحاجة سعدية: لازم المظلوم هياخد حقه والظالم هيتجازى

علقت الحاجة سعدية عبد السلام، على الحكم بـ"المؤبد" لـ 3 متهمين في قضيتها، والمعروفة إعلاميا بالعمرة المزيفة، قائلة: "افتكرت كل اللي حصل أكنه شريط قدامي، والحمد لله".
وأضافت الحاجة سعدية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، : "مكنتش مصدقة أني هطلع، وكنت بطلب من ربنا ليل ونهار كدا، أني أطلع من السجن، وقدمت الخير، والشباب دول عايزين يودوني في داهية"، مقدمة الشكر للجميع على إظهار الحقيقة، وحصولها على البراءة.
وتابعت الحاجة سعدية، لم أعرف هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا المخدرات في الحقيبة، مستدركة : "دخلت في حالة إغماء في المطار، وفي تحقيقات، وقلبي اتنزع مني، وخصوصا إني كنت بره بلدي".
ووجهت الحاجة، رسالة لأي مجرم، قائلة :"لازم المظلوم هياخد حقه والظالم هياخد جزاءه، وربنا يفك ديقة كل مدايق وشربت المر و دوقت الذل والمر، والحديد كان في ايدي ورجلي وأنا في سني ده".