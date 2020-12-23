بعد المؤبد ضد المتهمين| الحاجة سعدية: لازم المظلوم هياخد حقه والظالم هيتجازى

علقت الحاجة سعدية عبد السلام، على الحكم بـ"المؤبد" لـ 3 متهمين في قضيتها، والمعروفة إعلاميا بالعمرة المزيفة ، قائلة: "افتكرت كل اللي حصل أكنه شريط قدامي، والحمد لله".





وأضافت الحاجة سعدية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، : "مكنتش مصدقة أني هطلع، وكنت بطلب من ربنا ليل ونهار كدا، أني أطلع من السجن، وقدمت الخير ، والشباب دول عايزين يودوني في داهية"، مقدمة الشكر للجميع على إظهار الحقيقة ، وحصولها على البراءة.





وتابعت الحاجة سعدية، لم أعرف هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا المخدرات في الحقيبة، مستدركة : "دخلت في حالة إغماء في المطار، وفي تحقيقات ، وقلبي اتنزع مني ، وخصوصا إني كنت بره بلدي".





ووجهت الحاجة، رسالة لأي مجرم، قائلة :"لازم المظلوم هياخد حقه والظالم هياخد جزاءه، وربنا يفك ديقة كل مدايق وشربت المر و دوقت الذل والمر، والحديد كان في ايدي ورجلي وأنا في سني ده".