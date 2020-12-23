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الوباء تفشى.. وزير الصحة الأسبق يكشف موعد انتهاء الموجة الثانية لكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور عادل عدوى ، وزير الصحة الأسبق ،  إن زيادة أرقام إصابات ووصولها لـ 911 حالة في يوم، هى الأرقام التى سجلت فى المنافذ الحكومية، لافتا إلى أنه قد تكون هناك أعداد إصابات أخرى لم يتم رصدها، وتتلقى علاجها فى المنازل. 

وأوضح " السبيعى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن الدولة المصرية فى الوقت الحالى تمر بالموجة الثانية لفيروس كورونا والتى يعانى منها بلدان كثيرة حول العالم، فهي بدأت منذ شهرين وفى تصاعد، وينتظر لها أن تبقى لمدة شهرين .

ولفت إلى أن السلالة الجديدة  هى طبيعة خاصة بالفيروسات بمعنى أن الفيروس الذى ظهر فى ديسمبر عام 2019 وأعلن عنه رسميا فى شهر يناير  ثم أعلن فى 11 مارس 2020 انه يمثل جائحة ، مشيرأ إلى أن هذه السلالة من الممكن أن يحدث لها تحور جينى بسيط أو متوسط، وهذا طبيعى فى عالم الفيروسات، ويحدث فى الفيروسات التنفسية التى تسبب الانفلونزا الموسمية . 

وأوضح أن ماحدث فى هذه السلالة، لم يسبب زيادة فى الأعراض، ولكنه سريع التفشى والانتشار، ويؤدي لاصابة أكبر عدد من الأفراد فى فترة وجيزة، والذى ظهر فى بلدان العالم كاف ، وطريقة مواجهته باتخاذ أكبر قدر من الاجراءات الوقائية، لافتا الى ان من يشعر بالتهاب في الحلق؛ لابد أن يلزم المنزل تجنبا لنقل العدوى.

ونوه الى ان التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى له تأثير كبير فى الحد من انتشار الفيروسات التنفسية والتى تمنع من انتشاره خاصة انها تنتعش فى الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية . 

وأشار إلى  وزارة الصحة تسجل أرقام إصابات من يتم تشخيصه إيجابيا بالمسحة، ويتم تسجيله فى الاحصائيات الرسمية، ودخوله للمستشفيات الحكومية .
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