حبس عصابة سرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس مسجلين خطر، 4 أيام على التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة الشقق السكنية بمدينة نصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.





ونجح فى ضربة موجعة لعصابات سرقة الشقق بمدينة نصر رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى الإيقاع بمسجلين خطر سرقا العديد من الشقق بالقاهرة والجيزة ، وتبين أنهما وراء العديد من بلاغات السرقات.





وكان المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم تانى مدينة نصر قد تمكن من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع .





وبمناقشتهم تبين أن المتهمين نقاش وميكانيكي "مسجلات خطر" وتبين قيامهما بالسرقة من مناطق مختلفة.





وتبين أن المسروقات عبارة عن ١٤ ألف جنيه ، وخزينة حديدية بداخلها 18 ألف جنيه وجهاز لاب توب، و 3 كراتين بداخلها أدوات اطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر ، و ٢٣ غويشة من داخل مسكن بمدينة نصر و مبلغ مالى 7000 جنية من داخل معمل تحاليل بالجيزة ، و٩ الاف جنية من داخل شركة بالجيزة و ٦ الاف جنية من داخل شركة بمدينة نصر ، و ٧ الاف جنية ، وجهاز d v r من داخل شركة بالجيزة.





وامام رجال المباحث اعترف المتهمان بجميع الوقائع، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.