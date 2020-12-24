ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عصابة سرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس مسجلين خطر، 4 أيام على التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة الشقق السكنية بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.

ونجح فى ضربة موجعة لعصابات سرقة الشقق بمدينة نصر رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى الإيقاع بمسجلين خطر سرقا العديد من الشقق بالقاهرة والجيزة ، وتبين أنهما وراء العديد من بلاغات السرقات.

وكان المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم تانى مدينة نصر قد تمكن من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع .

وبمناقشتهم تبين أن المتهمين نقاش وميكانيكي "مسجلات خطر" وتبين قيامهما بالسرقة من مناطق مختلفة.

وتبين أن المسروقات عبارة عن ١٤ ألف جنيه ، وخزينة حديدية بداخلها 18 ألف جنيه وجهاز لاب توب، و 3 كراتين بداخلها أدوات اطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر ، و ٢٣ غويشة من داخل مسكن بمدينة نصر  و مبلغ مالى 7000 جنية من داخل معمل تحاليل بالجيزة  ، و٩ الاف جنية من داخل شركة بالجيزة  و ٦ الاف جنية من داخل شركة بمدينة نصر ، و ٧ الاف جنية ، وجهاز d v r  من داخل شركة بالجيزة.

وامام رجال المباحث اعترف المتهمان بجميع الوقائع، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقليوبية

إصابة زوجين فى انفجار أسطوانة غاز فى منزل بطوخ

حبس عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالتجمع الأول

تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالتجمع الأول

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين في القاهرة

سرقوا أموالا ومجوهرات.. سقوط مسجلين خطر فى قبضة الشرطة بالقاهرة

ترشيحاتنا

خلفت 3 ولاد ورا بعض.. مي كساب عن وزنها الزائد: جمهوري خد عليا كدا

أكثر من 1000 إصابة كورونا فى اليوم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

شاهد.. صاحب مقطع وصية أبويا أسلم قبل ما يموت: عندي رسالة ونجحت في تقديمها

متصل يصدم خبيرة أبراج على الهواء "كفاية دجل".. والأخيرة تحرجه

تطور جديد في مستحقات الأهلي لدى ستوك سيتي

أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي والتعاقد مع بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة