الناقدة هالة حربي تكتب عن «رؤى نقدية» لـ هدى العجيمي وحوار مع الكبار

قالت الناقدة الأدبية هالة حربى، عن هدى العجيمي، إنها هي التي ألفنا صوتها وصدقها وثقافتها في برنامجها الإذاعي الشهير "مع الأدباء الشبان" تحاور كبار الأدباء والنقاد وتستخلص منهم النصائح من أجل ما تبنت من الأدباء الشبان فى برنامجها الذى يحمل نفس الاسم .





"رؤى نقدية" هو كتاب صدر عن اتحاد الكتاب سنة ٢٠٠٣ تروي فيه هدى العجيمي بعضا من الحوارات التي دارت في برنامجها.





ينقسم الكتاب إلى قسمين؛ الأول لكبار الأدباء والنقاد أمثال يحيي حقى، نجيب محفوظ، فؤاد حداد، عبد الوهاب البياتى لطيفة الزيات، د. سيد النساج وآخرون ممن يتحدثون عن النقد النظري وأهمية قراءة التراث للأدباء الشبان قبل الشروع فى الكتابة وأهمية الموازنة بين الذات والموضوع وكيفية مزج الذات بالموضوع وأن لكل أديب خلطته الخاصة والتى تجعل له بصمة فى عالم الأدب وقد اتفقوا جميعا على التحذير من التقليد كهدف فى حد ذاته ألا انه مهم كبداية ووسيلة لدخول الأديب الى عالم الإبداع واتفقوا ايضا ان قيمة العمل الادبي تكمن فى ان يكون له ثلاثة مستويات: الأول لفهم القارئ العادى والثاني للمتخصص والثالث التجريد الذي يحمل قيما جمالية تجعل العمل يواصل التأثير عبر الأجيال.





أما القسم الثاني فهو نقد تطبيقي تعرض الأستاذة هدى إنتاج الأدباء الشبان على كبار النقاد ليقوموا بالتحليل والنقد البناء لرسم علامات الطريق للأديب الذي يتلمس بداية الطريق. فنرى فى هذا القسم د/ سيد النساج يعلق على المجموعة القصصية للأديبة منار حسن فتح الباب ونرى أستاذ فاروق خورشيد يتناول بالنقد والتحليل قصص الأديب حسن نور فيما يمثل أدب النوبة ونرى فؤاد حداد يكتشف لنا الشاعر رجب الصاوي ..وأمثلة كثيرة على ذلك.





وتضيف الناقدة هالة حربى ما شد انتباهي للكتاب أن هدى العجيمي تعي دورها كمذيعة باحتراف؛ لأن المذيع كالمترجم كلما غاب حضر وبقوة، فقد تركت أستاذة هدى المساحة حرة للأدباء والنقاد ان يتحاورا وللمستمعين ان يتابعوا بشغف وكانت هى 'المايسترو' الذي يقود الحوار بهدوء دون صخب أو استحواذ على على مساحة الحوار فجاء الكلام مرسلا بلا عوائق.





لا أنكر أني تعلمت من حديث يحيي حقى ونجيب محفوظ وفؤاد حداد وكنت اقرأ ماقالوا وكأنى انظر أليهم. جاء النص بلا وسائط مباشرا عميقا وحقيقيا بلا افتعال.





وتستطرد: الكتاب بمثابة شاهد على العصر فى مجال الأدب خاصة الشعر والرواية والقصة القصيرة ولم يغفل الكتاب الحديث عن المسرح الشعري مع الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي وعن أدب الجنوب مع حسن نور ومع الأدب فى لبنان مع الشاعرة سوزان علوان وديوانها "مخبأ الملائكة".





واختتمت الناقدة هالة حربى قائلة : مابذلته أستاذة هدى فى هذا البرنامج وهذا الكتاب يستحق الثناء فهو عمل مخلص دؤوب فقد أوصلت المستمع بهدوء الى الأديب والناقد. فتحية للاستاذة هدى العجيمى على هذا الجهد وأنوه الى كتابها الجديد " قصة عشق" صدر عن طيوف اصدارات يسطرون.



