الحكومة توافق على مقترحات دعم السياحة.. نواب: 30% نسبة الدخل القومي من إيراداتها.. استئناف اتفاقيات التعاون الدولي ضرورة.. ومطالبات بحل للمديونيات مع البنوك

برلماني: الحكومة تقدم جرعة إنعاش للسياحة والطيران بقراراتها الجديدة

برلماني: الدولة دعمت السياحة لجذب الاستثمارات في ظل ثقل الأعباء عليها

برلماني يطالب الحكومة بوضع حلول لمديونيات السياحة مع البنوك

















وسط مجموعة من الإجراءات والقرارات الداعمة لمختلف مؤسسات الدولة، لم يهمش القطاع السياحي من الاستحواذ على نصيب من أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة بهدف حماية الكيانات الاقتصادية وذلك لحمايتها من الآثار السلبية التي طرأت جراء أزمة كورونا، حيث تم إصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات بغرض رفع الأعباء عن كاهل ملاك المطاعم والمنشآت السياحية مع تطبيقها أيضا علي شركات الطيران.





وحول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بجهود الدولة ومساندتها كافة الفئات المتضررة من كورونا من خلال تذليل الصعوبات والتحديات القائمة أمامهم، وذلك لاستيعاب جزء من العواقب الجسيمة عنهم، فضلا عن مطالبات بتسوية ديون القطاع السياحي.









بداية قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن قرارات الحكومة بشأن دعم القطاع السياحي بمثابة جرعة إنعاش تهدف إلي استئناف المستثمرين أعمالهم بالمنشآت والمطاعم الذي تعد أكثر الفئات المتضررة جراء جائحة كورونا ولا سيما بعد حدوث حالة من الركود نتيجة الإغلاق أثناء فترة الحظر بالموجة الأولى من الفيروس.





طالب "صدقي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بإ طلاق مزيد من المبادرات التي من شأنها عودة النشاط السياحي علي الأقل بالمستوي الداخلي وذلك لتعويض الخسائر المادية التي لحقت به مما أدي إلي تقاعد بعض العاملين بهذه المنشآت بسبب عدم قدرة أصحابها علي دفع تكلفة التشغيل.





وعن فوائد قرارات الحكومة لدعم السياحة، أوضح أن هذه الإعفاءات والتسهيلات ستساعد علي تخفيف الأعباء التي وقعت علي عاتقهم، كما أنها تعتبر بمثابة حوافز تشجيعية داعمة تضعهم علي أرض صلبة فيما بعد .





وناشد النائب، الحكومة بسرعة تطبيق هذه القرارات لمنع حدوث أي نوع من التعسف أو العرقلة تحديدا بالفترة الحالية في ظل إلغاء الاحتفالات بالعام الجديد التي يتم انتظارها بفارغ الصبر لكونها من أهم الأحداث التي تسهم في زيادة دخل هذه المنشآت بما يعزز من قدرتهم التشغيلية.









ومن جانبه أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالتسهيلات التي أصدرتها الحكومة اليوم بشأن دعم قطاعي السياحة والطيران وذلك من خلال تأجيل المستحقات المديونية والإعفاءات الجزئية من سداد فواتير الكهرباء والمياه وغيرها معقبا "الدولة دائما تلبي نداءات واحتياجات المستثمرين بالرغم من ثقل الأعباء عليها" كل ذلك في سبيل جذب الاستثمارات.









طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، باستئناف عقد المباحثات الثنائية التي تجريها وزارة السياحة مع الدول الأجنبية بشأن الترويج والدعاية للدولة، ذلك الأمر الذي سيعمل علي إعادة حركة النشاط الطبيعية وزيادة أعداد الوافدين فور الإنتهاء من جائحة كورونا، لافتا إلي أن هذه الاتفاقيات خطوة تمتاز بالذكاء والتخطيط الجيد لإدارات الأزمات من جانب الدولة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة سرعان ما توجهت بإصدار تلك القرارات بسبب الحاجة الملحة من مالكي المطاعم والمنشأة السياحية وذلك لنيل جزء من الدعم التي قدمته الدولة للفئات الأخري مثال العمالة غير المنتظمة والأشخاص ذوي الإعاقة.









وفي هذا الصدد ثمن النائب احمد ادريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، مجهود الدولة بالنهوض بمختلف القطاعات بهدف تكليل هذه الإنجازات التي استمرت دون توقف حال أزمة كورونا، كما حظت السياحة بنصيب من الدعم والمساندة وتم النظر إليها بعين الاعتبار لحالة الكساد الطارئة ولكن بظروف خارجة عن إرادتنا تمس دول العالم أجمع.





طالب "إدريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بوضع حلول مع الجهاز المصرفي الممثل في البنك المركزي لسداد المديونيات التي تراكمت علي أغلب المستثمرين مما اضطرهم إلى التوقف عن ممارسة أنشطتهم بالمجال السياحي حيث يتم ذلك من خلال مبادرات أو نظم تقسيط تسهيلية تأتي في إطار التحفيز وجذب الاستثمار.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى الأهمية القصوى للقطاع السياحة وتأثيره علي الاقتصاد حيث يمثل نسبة 30% من الدخل القومي ويبلغ العاملون به حوالي 5 ملايين، فضلا عن دوره في قيام عدد من الصناعات المحلية التي تضخ منتجاتها ذات الصلة بالسياح كالبازارات وغيرها.





وتابع النائب حديثه، قائلا بلغت إيرادات السياحة بعام 2019 لـ 13 مليار دولار وهذا يعد أكبر إيراد في تاريخها، فو درع واقي للدولة وله ثقل كبير لذا يجب وضع خطط تنظيمية لإستكمال خطوات الإصلاح لحمايته من الإنهيار والكساد.





جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".









وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".









وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".









وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".









وناشد عادل المصري "تنفيذ جميع قرارات رئيس الوزراء لأنه يقوم بإصدار قرارات ممتازة في صالح المطاعم والمنشآت السياحية".



