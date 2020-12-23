في عيد ميلاد أكيهيتو.. قصة أول إمبراطور ياباني يتنحى عن منصبه منذ 200 عام

احتفل الإمبراطور السابق لليابان أكيهيتو بعيد ميلاده الـ 87 عامًا، اليوم الأربعاء، بعد أن أمضى معظم العام بهدوء في مقر إقامته في طوكيو وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





الإمبراطور السابق احتفل بعيد ميلاده الثاني منذ تنحيه عن عرش الأقحوان (عرش الإمبراطور) في 30 أبريل من العام الماضي، عندما أصبح أول ملك ياباني يتنازل عن العرش منذ حوالي 200 عام، ليتولى نجله الأكبر الإمبراطور ناروهيتو ، الحكم، في اليوم التالي.





وقالت وكالة القصر الإمبراطوري إنه بدا مرتاحًا بعد سلسلة من طقوس الخلافة الإمبراطورية التي اختتمت في نوفمبر، حيث أعلن نجله الثاني ولي العهد الأمير أكيشينو رسميًا أنه الأول في ترتيب العرش، وامتنع الإمبراطور السابق عن الخروج إلا لزيارة القصر الإمبراطوري ولم يقبل الزوار وسط الأزمة الصحية العالمية.





وأمضى الكثير من وقته في إجراء بحث على أسماك القوبيون في معهد أبحاث الأحياء داخل القصر الإمبراطوري في وسط طوكيو وكتابة دراسة عن نوع موجود في جنوب اليابان، كما أنه يسير يوميًا مع زوجته، الإمبراطورة السابقة ميتشيكو، في سكن تاكاناوا الإمبراطوري.





وفي مارس، كان قد انتقل هو والإمبراطورة السابقة ميتشيكو إلى سكن تاكاناوا من القصر الإمبراطوري، منزلهم منذ عام 1993، في الخطوة الأولى نحو تبديل الإقامة مع الإمبراطور ناروهيتو وعائلته، وأظهر الإمبراطور السابق اهتمامًا بـ "الوضع الطبيعي الجديد" حيث يتعامل المجتمع مع جائحة فيروس كورونا.





وتلقى إحاطة من خبير طبي حول خصائص الفيروس وكيف يقارن الوباء الحالي بجائحة الأنفلونزا الإسبانية منذ حوالي 100 عام ، وكان قد فقد وعيه مؤقتًا وانهار في مقر إقامته في يناير الماضي، لكنه لم يواجه أي أمراض كبيرة منذ ذلك الحين ، وفقًا لمساعديه المقربين.