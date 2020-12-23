من غير ما تحرم نفسك.. 10 نصائح لإنقاص الوزن بدون ريجيم

يمكن لخسارة الوزن ان تتم دون الحاجة لاتباع نظام غذائي صارم، او أنظمة الريجيم القاسية، فيمكن ببعض النصائح البسيطة ان تتم خسارة الوزن من خلالها دون الحاجة للحرمان من الأطعمة التي نحبها والبعد عنها.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه يمكن خسارة الوزن دون اتباع أنظمة غذائية صارمة، والابتعاد عن تناول الأطعمة المحببة لنا.
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أفاد القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، بأن هناك نصائح بسيطة يمكن من خلالها خسارة الوزن دون الحاجة للحرمان من الأطعمة، ومن أهم هذه النصائح ما يلي:
1- ينصح بتناول 3 حصص يومية من الخضروات ويمكن تناول المزيد منها خاصة الخضروات الورقية كـ الجرجير؛ حيث إنها مليئة بالماء والألياف، وهو ما يساعد على الشبع بسعرات حرارية قليلة ولوقت أطول.
2- في حالة الجوع بين الوجبات يمكن تناول لفائف الخس، و ذلك بدلا عن الخبز لتقليل استهلاك الكربوهيدرات.
3- يمكن تناول حصتين من الفاكهة يوميا، ويفضل اختيار الفاكهة ذات المحتوى الأعلى من الألياف وذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التفاح للمساعدة على الشعور بالشبع ولأن محتواها من السكر منخفض.
4- يمكن تناول الفيشار المعد بالقليل من الدهون والأملاح، أو رقائق الشوفان أو المكسرات بكميات قليلة كوجبة خفيفة بدلا من رقائق البطاطس المقلية.
5- يمكن استبدال القلي في زيت غزير بالقلي الهوائي بملعقة واحدة من الزيت، ويفضل استخدام الزيوت الطبيعية، مثل: زيت الزيتون والابتعاد عن الزيوت المهدرجة.
6- يمكن الاستعانة بالمشروبات التي تساعد على تقليل الشهية مثل القهوة الخضراء والقهوة التركي، ويجب الابتعاد عن القهوة 3×1 سريعة التحضير.
7- تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والحلويات المصنعة؛ حيث إنها ليست فقط عالية السعرات الحرارية وعديمة القيمة الغذائية، بل أيضا تساعد على تذبذب مستوى السكر في الدم والشعور السريع بالجوع.
8- استبدل السكر الأبيض بعسل النحل .
9- ينصح بتقليل استهلاك المحلي الصناعي بديل السكر ؛ حيث إنه يعمل على فتح الشهية.
10- ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميا.