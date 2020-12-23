من غير ما تحرم نفسك.. 10 نصائح لإنقاص الوزن بدون ريجيم

يمكن لخسارة الوزن ان تتم دون الحاجة لاتباع نظام غذائي صارم، او أنظمة الريجيم القاسية، فيمكن ببعض النصائح البسيطة ان تتم خسارة الوزن من خلالها دون الحاجة للحرمان من الأطعمة التي نحبها والبعد عنها.





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه يمكن خسارة الوزن دون اتباع أنظمة غذائية صارمة ، والابتعاد عن تناول الأطعمة المحببة لنا.





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أفاد القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، بأن هناك نصائح بسيطة يمكن من خلالها خسارة الوزن دون الحاجة للحرمان من الأطعمة، ومن أهم هذه النصائح ما يلي:





1- ينصح بتناول 3 حصص يومية من الخضروات ويمكن تناول المزيد منها خاصة الخضروات الورقية كـ الجرجير؛ حيث إنها مليئة بالماء والألياف، وهو ما يساعد على الشبع بسعرات حرارية قليلة ولوقت أطول.





2- في حالة الجوع بين الوجبات يمكن تناول لفائف الخس، و ذلك بدلا عن الخبز لتقليل استهلاك الكربوهيدرات.





3- يمكن تناول حصتين من الفاكهة يوميا، ويفضل اختيار الفاكهة ذات المحتوى الأعلى من الألياف وذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التفاح للمساعدة على الشعور بالشبع ولأن محتواها من السكر منخفض.





4- يمكن تناول الفيشار المعد بالقليل من الدهون والأملاح، أو رقائق الشوفان أو المكسرات بكميات قليلة كوجبة خفيفة بدلا من رقائق البطاطس المقلية.





5- يمكن استبدال القلي في زيت غزير بالقلي الهوائي بملعقة واحدة من الزيت، ويفضل استخدام الزيوت الطبيعية، مثل: زيت الزيتون والابتعاد عن الزيوت المهدرجة.





6- يمكن الاستعانة بالمشروبات التي تساعد على تقليل الشهية مثل القهوة الخضراء والقهوة التركي، ويجب الابتعاد عن القهوة 3×1 سريعة التحضير.





7- تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والحلويات المصنعة؛ حيث إنها ليست فقط عالية السعرات الحرارية وعديمة القيمة الغذائية، بل أيضا تساعد على تذبذب مستوى السكر في الدم والشعور السريع بالجوع.





8- استبدل السكر الأبيض بعسل النحل .





9- ينصح بتقليل استهلاك المحلي الصناعي بديل السكر ؛ حيث إنه يعمل على فتح الشهية.





10- ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميا.







