بسبب الاستهتار.. تحذير شديد اللهجة من النواب بشأن توافر أدوية كورونا





ثمن النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان. مساعي وجهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا من خلال حزمة القرارات التي أصدرتها منذ بداية الأزمة وحتي الآن مما كان له مردود إيجابي وأكسب الدولة شهادة عالمية تثبت جداراتها بحسن إدارة الأزمة والخروج بأقل خسائر ممكنة .









أضاف " مرشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،أن الدولة إستطاعت توفير مخزون كبير من الأدوية إستعدادا للموجة الثانية من الفيروس، فضلا عن المستلزمات الطبية والتجهيزات العالية للمستشفيات وذلك لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات المصابة وذلك في إطار تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين.









طالب عضو مجلس النواب، المواطنين بإتباع قرارات الحكومة التي نصت علي منع المناسبات العامة كالأفراح والعزاء وكل أشكال التجمعات التي من أثرها رفع الإصابات، محذرا أن بهذه الحالة سيتم إحداث العجز بتقديم تلك الخدمات، لذا يجب علينا الألتزام فالوضع غير مطمئن بالمرة.









وتابع النائب حديثه، قائلا : ( هناك حالة من الإستهتار واللامباله تتسبب في زيادة الإصابات والدولة كل يوم تصدر عقوبات عشان توقف المهزلة دي)









قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية في الموجة الأولى تداركًا لأي نقص في الدواء في الأسواق بالتنسيق مع الشركات حتى يونيو بنهاية هذه الموجة وعبرت بسلام، مؤكدًا أن شركات الدواء أخذت على عاتقها منذ يونيو الماضي استعدادًا للخريف والموجة الثانية زيادة إنتاجها ومضاعفته حتى شهر سبتمبر، ومن ثم تم توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمواد الفعالة وخامات التعبئة بحيث تكون متاحة لتغطية سنة على الأقل كمخزون إستراتيجي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة "أون إي"، قائلًا "هناك ضوابط في توفير هذه الأدوية بحيث يضمن توافرها في الأسواق والمستشفيات والصيدليات على مدار العام سواء الباراسيتامول وجميع أدوية بروتوكول وزارة الصحة، وتم تسهيل إجراءات تسجيل الفيتامينات وهيئة سلامة الغذاء فتحت الأبواب لتسجيل شركات الفيتامينات الرافعة للمناعة.









وقال "عوف"، إن هناك زيادة في الطلب على أدوية كورونا والمسكنات بنسبة بلغت 60-70% على مدار الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة الماضية.