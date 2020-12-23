2021 عام دهب.. فودة يناقش مقترح مشروع تطوير المدينة

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن عام 2021، هو "عام مدينة دهب"، مشيرا إلي أنها ستحظي هذا العام باهتمام كبير وتطوير حضاري وتجميل وانشاء كورنيش لها يتناسب مع قيمتها السياحية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ باعضاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بمكتبه في شرم الشيخ، حيث عرضت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء مقترح مشروع تطوير مدينة دهب، فى اطار مشروعات التنسيق الحضارى لمدن المحافظة ، والذى بدء بالعام 2020 ، بالمرحلة الاولى لتطوير مدينة طور سيناء ، وتم انجازها علي اكمل وجه، كما سيشمل التطوير باقي مدن المحافظة.





وقالت إن الاهداف العامة لمشروع تطوير كورنيش مدينة دهب، تتمثل فى عدة محاور، وهى:

تحويل مسار الكورنيش إلى مسار فراغ عام مفتوح في إطار المشروع القومي لممشى أهل مصر؛ عبر إنشاء مسار مميز وفراغ مهم حيوي يكون متنفس لسكان المدينة و زائريها، وتشجيعهم على ارتياد المكان والاستمتاع به.



حماية رؤية البحر علي امتداد الكورنيش ، وتسهيل إمكانية الوصول إليه .(Accessibility) وذلك عبر إزالة المنشآت والعوائق التي تتعدي على حرم البحر وتمنع رؤيته، وعمل مداخل منتظمة بطول الكورنيش وإتاحته للجميع.





إعادة الصياغة العمرانية والمعمارية لمسار الكورنيش، وذلك عبر تنظيم مباني المطاعم و الكافتيريات ووضع نموذج معماري مميز ومرن لها، وكذلك التصميم الجيد لمسارات الحركة و مناطق تجمع المشاة والجلوس.





توفير الاحتياجات الأساسية لمستخدمي الكورنيش عبر توفير مناطق الجلوس (استخدام السور كمقاعد ثانوية بطول الكورنيش)، وحدات إضاءة، سلال القمامة، اللافتات الإرشادية، إلخ، بالإضافة إلى توفير الخدمات مثل الأمن ودورات المياه.



