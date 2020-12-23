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3 مدن عملاقة.. وليد البطوطى : الفترة القادمة تحتاج التدريب المهنى بقطاع السياحة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:11 م
وليد البطوطى
وليد البطوطى
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شيرين عادل
قال وليد البطوطى، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن كافة بلدان العالم تمر بأزمة كبرى نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ولابد من الجميع امتلاك وعى كامل للخروج بهذه الأزمة فى أسرع وقت . 

وأضاف "البطوطى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن عدم اقامة الاحتفالات الخاصة ب رأس السنة واحترام قواعد الحظر الذى أقرها مجلس الوزراء يظهر مدى الرقى واحترام كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا . 

ولفت إلى أن الفترة القادمة تتطلب التدريب المهني خاصة مع امتلاك مصر مدينة العلمين ، العاصمة الإدارية الجديدة مشيرأ إلى أن قطاع السياحة يتطلب التدريب المهنى وتكوين كوادر وعمالة خاصة  تتماشى مع جهود الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة وحتى الآن . 

وأوضح أن مصر تمتلك 3 مدن عملاقة وهم مدينة الجلالة ، العاصمة الإدارية الجديدة ، العلمين خاصة وأن مصر لم تتوقف عن عمليات التنمية والتشييد ، والتعمير.

وتابع أنه لابد من تشييد المحليات على كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر ، مشيرأ إلى أن مصر من الدول التى سجلت حالات إصابة قليلة ب فيروس كورونا مقارنة ببلدان أخرى تضاعف فيها معدل الإصابات بنسب مرعبة . 
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