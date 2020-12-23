الاتحاد المصري للجودو يناشد المالية حل أزمته بالجمارك

قال المهندس مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصري للجودو ، إنه تم التقدم بخطابات لوزير المالية بالإفراج عن 172 مرتبة للتدريب، خاصة أنها جاءت هدية من اليابان دون دفع أي مقابل، لافتًا إلى أن كل المحاولات باءت بالفشل.





وأضاف فخر الدين، عبر مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هيئة الجمارك تطلب 540 ألف جنيه لدخول هذه الأبسطة، فى حين أن الاتحاد سيدفع أقل من ذلك لو اشترى من الصين نفس هذا العدد.





وأوضح رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن الاتحاد حاول إقناع الجمارك بأن هذه المراتب هدية ومن أجل الرياضة وليس التجارة، منوها بأنه لاتزال الأزمة قائمة حتى الآن.





وأشار إلى أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الذى صدق عليه الرئيس السيسى تنص المادة 20 منه على إعفاء الأشياء المجردة من أى صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، مؤكدا أن هذه المراتب هدية يابانية لمصر، متمنيا تدخل وزير المالية.