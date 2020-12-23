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وزير المالية لإبراهيم عيسى: إديني فرصة أتكلم..أنت جايبني عشان كده

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:54 م
محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
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إسراء صبري
علق محمد معيط، وزير المالية، على حديث إبراهيم عيسى، قائلا: "أنا مواطن في الدولة وحاليا من أحد أعضاء الحكومة ولكن أنا مواطن زي زيك"، معقبا: الأقدار ساهمت في جعلنا مسئولين ولكننا مواطنين أولا وأخيرا.


وأكمل "معيط" خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "طول ما أنت بره تقدر تتكلم..طول ما انت مش على كرسي المسئولية والتاريخ مش هيحاسبك فبتتكلم براحتك..

واستطرد غاضبا من حديث إبراهيم عيسى: "أديني فرصة أتكلم أنت جايبني عشان اتكلم".


وتابع: المواطن يتطلع دائما للتحسن، معقبا: "إحنا بنتحسن بس هناخد وقتنا، لأن اللي حصل متعملش في يوم ولو قعدت 20 سنة مش هتعمله والوضع مش هيتحسن في يوم".

واستطرد، قطاع الصحة تدهور بسبب نقص الموارد المالية، وعدم الكفاءة فى إدارة المنظومة، وكذلك نفس الوضع فى قطاع التعليم، عدد الطلاب كان 70 فى الفصل الواحد،ولكن من الناحية الإقتصادية كانت تبدو جيدة، ولكن بالنسبة لتنمية البشر والتعليم والصحة، فهذا لم يحصل.

وقال، نستطيع أن نقوم بنمو ولكن بشريحة معينة، ولكنه لم يصل إلى التعليم والصحة والكهرباء وخدمات كثيرة، أما الآن، فالنمو وصل إلى كل هذه القطاعات، والبنية التحتية، والطرق والكبارى والأنفاق والغاز، وجاء هذا النمو من قطاعات الانشاءات والبترول والسياحة والصادرات، وقبل كورونا حققنا 5.6% نمو، واستهدفنا 2020، تحقيق 6% نموا حقيقيا.

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