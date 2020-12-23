وزير المالية لإبراهيم عيسى: إديني فرصة أتكلم..أنت جايبني عشان كده

واستطرد، قطاع الصحة تدهور بسبب نقص الموارد المالية، وعدم الكفاءة فى إدارة المنظومة، وكذلك نفس الوضع فى قطاع التعليم، عدد الطلاب كان 70 فى الفصل الواحد، ولكن من الناحية الإقتصادية كانت تبدو جيدة، ولكن بالنسبة لتنمية البشر والتعليم والصحة، فهذا لم يحصل.





وقال، نستطيع أن نقوم بنمو ولكن بشريحة معينة، ولكنه لم يصل إلى التعليم والصحة والكهرباء وخدمات كثيرة، أما الآن، فالنمو وصل إلى كل هذه القطاعات، والبنية التحتية، والطرق والكبارى والأنفاق والغاز، وجاء هذا النمو من قطاعات الانشاءات والبترول والسياحة والصادرات، وقبل كورونا حققنا 5.6% نمو، واستهدفنا 2020، تحقيق 6% نموا حقيقيا.

واستطرد غاضبا من حديث إبراهيم عيسى: "أديني فرصة أتكلم أنت جايبني عشان اتكلم".وتابع: المواطن يتطلع دائما للتحسن، معقبا: "إحنا بنتحسن بس هناخد وقتنا، لأن اللي حصل متعملش في يوم ولو قعدت 20 سنة مش هتعمله والوضع مش هيتحسن في يوم".