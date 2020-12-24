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تعليم

جميع الاحتمالات واردة.. عميد آثار القاهرة: كيفية إجراء الامتحانات متوقفة على الظروف الراهنة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد الشاهد
قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه لم يتم تحديد كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل نهائي.

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وأوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الأمر متوقف على الظروف القائمة في ذلك الوقت ، وكذلك قرارا مجلس الجامعة بشأن كيفية إجراؤها.

وأضاف، أنه من الممكن إجراؤها حضوريا في مقر الكلية أو من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الدمج بين الطريقتين ، مؤكدًا على أن الكلية جاهزة لكل السيناريوهات المتعلقة بشأن إجرائها.

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ونوه إلى أنه سيتم تطبيق كافة التدابير الوقائية إذا تم إجراء أي امتحانات حضوريا ، وسيتم توزيع الطلاب على مجموعات منعا للتكدسات ، مع استمرار تعقيم قاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب بصفة مستمرة ودائمة ، وأنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول دون ارتداء الكمامات والماسكات.

وكان عميد كلية الآثار قد أوضح أنه جاري إعداد الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر إقامتها يناير المقبل.

وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد أنه يتم وضع مواعيد الامتحانات بناءًا على قرارات مجلس الجامعة ووفقًا للأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

 وأشار إلى أن الكلية تسعى لتقريب موعد الامتحانات لتبدأ أول يناير حتى يكون هناك مرونة ومتسع من الوقت في اجراؤها تحسبًا لأي ظروف.
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