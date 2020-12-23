لو اختفت بسنت هيحصل له إيه.. ريهام سعيد تحلل فيديو "الطفل محمد"

سلطت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، أزمة الطفل محمد صاحب الست سنوات الذي تصدر تريند السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب حبه لطفة أخرى تدعى بسنت.





وقالت الإعلامية ريهام سعيد، إن هناك فارقا كبيرا بين تنمية مواهب الأطفال، واستغلالهم في فيديوهات خارجة، بهدف التربح، والمشكلة الحقيقية أن الأمر انتقل إلى فيديو كليب، يتضمن كلاما خارجا، مشيرة إلى أن والده اعترف أن ما قام به نجله يمثل مشكلة كبيرة.

وذكرت أن الكثير من الآباء والأمهات يصورون فيديوهات مختلفة لأولادهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا تكون خارجة ، وذلك الأمر في مصر أو خارج مصر، مستطردة: "الطفل لديه صديقه بالحضانة، وبيحب يلعب معاها، ويهديها بطاطس وشوكولاته، أما الكلمات المتعلقة بالخيانة في الفيديو الطفل عرفها من الإعلام".



