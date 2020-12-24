ضبط ٢ طن لحوم فاسدة بالمنوفية





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2,2 طن لحوم مُجمدة) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.