تربية نوعية عين شمس: الامتحانات العملية مستمرة حتى منتصف يناير 2021

أكد الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الكلية بدأت اختبارات التربية العملي للفرقتين الثالثة والرابعة لنهاية الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحتهم والحد من انتشار العدوى بينهم.





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وأوضح " السيد "خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد " أن الامتحانات العملية مستمرة الى نصف يناير 2021 وحتي بداية الاختبارات النظرية، وأنه يتم مراعاة كافة الظروف التي تعرضت لها الطلاب خلال تلك الفترة في الامتحانات وقبول كافة الأعذار الطبية المعروضة علي لجنة الهيئة الطبية وبالأخص الطلاب الذين ظهرت عليهم أعراض العدوي أو مخالتطهم للمرضى.





وأشار إلى أنه نظرًا لزيادة عدد حالات الإصابات تم تكثيف المحاضرات "الأون لاين" بالمنصات الإلكترونية وفتح وسائل الاتصال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك لتقليل أعداد الطلاب ومنع التكدس داخل الحرم الجامعي والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

واستطرد: "أنه تم تقسيم طلاب الفرقة الواحدة الى مجموعات صغيرة بالامتحانات العملية ومد عدد ساعات الامتحان لاختبار أكبر عدد من الطلاب بعدد أقل".





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كما أنه قد أكد الدكتور عميد الكليةفي تصريحات سابقة له ،على أنه في ظل الظروف التي مرت بها العملية التعليمية أثناء انتشار عدوي فيروس كورونا ، تعتبر الكلية أولي الكليات التي وفرت منصة إلكترونية لرفع كافة المقررات الدراسية لمساعدة الطلاب واستخدامها في رفع الأبحاث المقررة بدلًا من الاختبارات والتدريبات العملية أيضًا.













وأوضح " السيد " فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن كلية التربية النوعية حصلت علي المركز الأول بالجامعة في رفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية التعليمية بجودة عالية بنسبة 96.4% ، لافتا الى توفير الإنترنت مجانًا للطلاب داخل الحرم الجامعي وأثناء فترة الامتحانات.





وقد أشار "السيد " في تصريحات سابقة له أن اليوم أولي أيام الامتحانات العملية للفرقة الرابعة داخل الكلية، وذلك في وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب ضد عدوي فيروس كورونا والحد من انتشار العدوي بينهم.









وألفت عميد الكلية أن بداية الاختبارات النظرية بالكلية 9 يناير 2021 وذلك حرصًا على توفير الوقت الكافي للطلاب بعد الامتحانات العملية لتحصيل المقررات الدراسية، موضحًا إلى أنه تم رفع كافة المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية بجودة عالية.









ونوه عميد تربية نوعية عين شمس علي تعاون الهيئة الطبية والامن الجامعي مع إدارة الكلية لفرض الرقابة علي الطلاب للتأكد من التزام الطلاب بتطبيق التدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات داخل قاعات الكلية، مشيرا الي اعتماد الاختبارات الإلكترونية كبديل لاختبارات المقالية للتسهيل علي الطلاب.







