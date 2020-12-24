ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية نوعية عين شمس: الامتحانات العملية مستمرة حتى منتصف يناير 2021

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
باسنتي ناجي
أكد الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن الكلية بدأت اختبارات التربية العملي للفرقتين الثالثة والرابعة لنهاية الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحتهم والحد من انتشار العدوى بينهم. 

اقرأ أيضا :

وأوضح " السيد "خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد " أن الامتحانات العملية مستمرة الى نصف يناير 2021 وحتي بداية الاختبارات النظرية، وأنه يتم مراعاة كافة الظروف التي تعرضت لها الطلاب خلال تلك الفترة في الامتحانات وقبول كافة الأعذار الطبية المعروضة علي لجنة الهيئة الطبية وبالأخص الطلاب الذين ظهرت عليهم أعراض العدوي أو مخالتطهم للمرضى.

وأشار إلى أنه نظرًا لزيادة عدد حالات الإصابات تم تكثيف المحاضرات "الأون لاين" بالمنصات الإلكترونية وفتح وسائل الاتصال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك  لتقليل أعداد الطلاب ومنع التكدس داخل الحرم الجامعي والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.
 
واستطرد: "أنه تم تقسيم طلاب الفرقة الواحدة الى مجموعات صغيرة بالامتحانات العملية ومد عدد ساعات الامتحان لاختبار أكبر عدد من الطلاب بعدد أقل".

اقرأ أيضا :

 كما أنه قد أكد الدكتور  عميد الكليةفي تصريحات سابقة له ،على أنه في ظل الظروف التي مرت بها العملية التعليمية أثناء انتشار عدوي فيروس كورونا ، تعتبر الكلية أولي الكليات التي وفرت منصة إلكترونية لرفع كافة المقررات الدراسية لمساعدة الطلاب واستخدامها في رفع الأبحاث المقررة بدلًا من الاختبارات والتدريبات العملية أيضًا.



وأوضح " السيد " فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن كلية التربية النوعية حصلت علي المركز الأول بالجامعة  في رفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية التعليمية بجودة عالية بنسبة 96.4% ، لافتا الى توفير الإنترنت مجانًا للطلاب داخل الحرم الجامعي وأثناء فترة الامتحانات.
 

وقد  أشار "السيد " في تصريحات سابقة له أن اليوم أولي أيام الامتحانات العملية للفرقة الرابعة داخل الكلية، وذلك في وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب ضد عدوي فيروس كورونا والحد من انتشار العدوي بينهم.

 

وألفت عميد الكلية  أن بداية الاختبارات النظرية بالكلية 9 يناير 2021 وذلك حرصًا على توفير الوقت الكافي للطلاب بعد الامتحانات العملية لتحصيل المقررات الدراسية، موضحًا إلى أنه تم رفع كافة المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية بجودة عالية.

 

 ونوه  عميد تربية نوعية عين شمس علي تعاون الهيئة الطبية والامن الجامعي مع إدارة الكلية لفرض الرقابة علي الطلاب للتأكد من التزام الطلاب بتطبيق التدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات داخل قاعات الكلية، مشيرا الي اعتماد الاختبارات الإلكترونية كبديل لاختبارات المقالية للتسهيل علي الطلاب.

 

وأستطرد أن مدة الامتحان ساعة واحدة فقط يمكن خروج الطلاب بعد 45 دقيقة وذلك لمنع تكدسات الطلاب بالمخارج الخاصة بمباني الكلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: نهاية الميدتيرم بالكليات منتصف ديسمبر .. وبداية امتحانات التربية العملية .. وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

تربية نوعية عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات العملية

حرمان من الاختبارات.. عقوبة التخلف عن ارتداء الكمامة بتربية نوعية عين شمس

طب عين شمس: نوفر إنترنت للطلاب داخل الكلية طوال مدة الامتحانات

جامعة عين شمس: استعدادات لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي.. نهاية التربية العملية بالكليات.. إجراءات احترازية مشددة.. كيفية التعامل مع الامتحانات الإلكترونية

ترشيحاتنا

نوال الزغبي تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

ما حكم إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب؟.. مستشار المفتي يجيب

ريكاردو عن محمد صلاح: ذكي جدا ومن طراز أوروبي

هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم؟.. الإفتاء ترد

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن عبد المنعم إبراهيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص