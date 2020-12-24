آثار القاهرة: المحاضرات الدراسية أونلاين حتى نهاية الشهر



قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه سيتم تحويل المحاضرات فى المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول أونلاين من خلال منصة التعليم الإلكتروني حتى آخر الشهر الجاري.









اقرأ أيضا:









وأضاف "رجب"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الكلية انتهت من الجزء الحضوري من المقررات الدراسية، والذي يحتاج لحضور الطالب داخل مقر الكلية.











اقرأ أيضا:









وأوضح أنه يتم وضع مواعيد الامتحانات بناءً على قرارات مجلس الجامعة ووفقًا للأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.









وأشار إلى أنه يسعى لتقريب موعد الامتحانات لتبدأ أول يناير حتى يكون هناك مرونة ومتسع من الوقت في إجرائها تحسبًا لأي ظروف.









وأكد قيام الكلية بعمليات التعقيم بصفة دائمة ومستمرة، وإلزام الجميع سواء الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق جميع التدابير الوقائية المقررة وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الماسكات.







