برلماني: الدولة دعمت السياحة لجذب الاستثمارات في ظل ثقل الأعباء عليها

أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، بالتسهيلات التي أصدرتها الحكومة اليوم بشأن دعم قطاعي السياحة والطيران وذلك من خلال تأجيل المستحقات المديونية والإعفاءات الجزئية من سداد فواتير الكهرباء والمياه وغيرها معقبا " الدولة دائما تلبي نداءات وإحتياجات المستثمرين بالرغم من ثقل الأعباء عليها" كل ذلك في سبيل جذب الإستثمارات.





طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بإستئناف عقد المباحثات الثنائية التي تجريها وزارة السياحة مع الدول الأجنبية بشأن الترويج والدعاية للدولة، ذلك الأمر الذي سيعمل علي إعادة حركة النشاط الطبيعية وزيادة أعداد الوافدين فور الإنتهاء من جائحة كورونا، لافتا إلي أن هذه الإتفاقيات خطوة تمتاز بالذكاء والتخطيط الجيد لإدرات الأزمات من جانب الدولة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة سرعان ما توجهت بإصدار تلك القرارات بسبب الحاجة الملحة من مالكي المطاعم والمنشأة السياحية وذلك لنيل جزء من الدعم التي قدمته الدولة للفئات الأخري مثال العمالة غير المنتظمة والأشخاص ذوي الإعاقة.





ولفت النائب، إلي أن الحالة التي يشهدها القطاع السياحي بالفترة الحالية أفضل فالدولة منحت الفتح الجزئي بعد أن كان الأمر بالسابق ملزم ملاك المطاعم بالإغلاق الكامل، لذا يجب علينا التحلي بالصبر ومعايشة ظروف الواقع للخروج من الأزمة سريعا و بأقل الخسائر





جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".





وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".





وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".









وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".









وناشد عادل المصري "تنفيذ جميع قرارات رئيس الوزراء لأنه يقوم بإصدار قرارات ممتازة في صالح المطاعم والمنشآت السياحية".



