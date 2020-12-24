أهالي مدينة شبين القناطر يطالبون بإعادة رصف الشوارع بعد حفرها لتوصيل الغاز

طالب أهالي مركز شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، برصف ورفع كفاءة الشوارع، والتي تم رصفها ورفع كفاءتها، إلا أنه تم حفرها مرة أخرى وإزالة الطبقة الإسفلتية لتوصيل مشروع الغاز.











ويقول الأهالى في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": " رغم انتهاء الأعمال منذ 5 أشهر، إلا أن الشوارع أصبحت متهالكة وغير ممهدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسب الحوادث اليومية، بسبب انتشار الحفر والمطبات العشوائية، ناهيك عن ما تشهده القرية من زحام وتكدس مروري لساعات طويلة يوميا بسبب تهالك الطرق".









وشددوا على ضرورة رصف تلك الطرق ورفع كفاءتها حرصا على حياة المواطنين وتسيير الحركة المرورية، مستنكرين زيارات المسئولين لحل تلك المشاكل والتي يصفوها بـ«الروتينية» ودون جدوى، ومن بينها مشاكل الطرق المتهالكة، والتي أصبحت بمثابة مصائد للموت، ووجود العشرات من المطبات العشوائية التي تعرض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر.











وأضافوا أن الطرق الداخلية غير ممهدة وأصبحت تشكل صعوبة بالغة على المواطنين في الانتقال من وإلى الهيئات والمصالح الحكومية والحقول، الأمر الذي يشكل صعوبة في انتقال الطلاب إلى المدارس والجامعات والذين يستقلون السيارات الربع نقل غير الآمنة، فضلا عن صعوبة انتقال المرضى للمستشفيات، خاصة في فصل الشتاء، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر نظرا لتهالك الطرق وتعدد المطبات العشوائية عليها.









وناشدوا المسئولين الاهتمام بتلك الطرق وسرعة الرصف حرصا على حياة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.









اقرأ أيضا:









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.