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وزير المالية: إيراداتنا تريلون و250 مليار جنيه لكن مصروفاتنا تريليون و770 مليارًا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
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إسراء صبري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من السهل أن ينتقد أى شخص المسئول وهو خارج كرسى المسئولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومى، وأمن الناس فى الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول، معقبا: الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة.

وأضاف "معيط" خلال حواره برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ما قامت به الدولة، لم يحدث فى يوم، وما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه فى سنوات طويلة، معقبا: سنواصل مسيرتنا في التقدم والتحسن.

وتابع: نهدف إلى خلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا: نزيد 2.5 مليون جنيه فى العام، فأفضل وزير مالية فى العالم لن يستطيع  التعامل مع بلد تزداد 2 ونصف مليون فى العام.

وأـكمل أحد عناصر الفقر سببه الزيادة السكانية، فعلينا أن ننمو بـ 8 %، أى افتتاح مشروعات كل عام، حتى نوفر الوظائف فرص العمل.

واستطرد، ننشر الموازنة، ولدينا استعداد لتوضيح كل محاور الموازنة، لكن السؤال، هل تستطيع الإيرادات تحقق للمواطنين ما يريدوه، فنحن نحقق تريلون و250 مليار جنيه، وأنفقنا تريلليوناً و770 مليارًا جنيه، والعجز سيكون 400 مليار جنيه، وهو أقل من العام الماضى.

واسترسل: الباب الأول فى الموازنة خاص بالأجور ويبلغ 335 مليارًا جنيه، والباب الثانى للسلع والخدمات 110 مليارات، والباب الثالث لخدمة الدين 566 مليارًا، والباب الرابع للدعم، 333 مليارًا، والباب الخامس الأمن القومى، 120 مليارًا، والباب السادس هو الااستثمارات بقيمة 235 مليارًا.
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