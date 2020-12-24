وزير المالية: إيراداتنا تريلون و250 مليار جنيه لكن مصروفاتنا تريليون و770 مليارًا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من السهل أن ينتقد أى شخص المسئول وهو خارج كرسى المسئولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومى، وأمن الناس فى الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول، معقبا: الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة.





وأضاف "معيط" خلال حواره برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ما قامت به الدولة، لم يحدث فى يوم، وما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه فى سنوات طويلة، معقبا: سنواصل مسيرتنا في التقدم والتحسن.

وتابع: نهدف إلى خلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا: نزيد 2.5 مليون جنيه فى العام، فأفضل وزير مالية فى العالم لن يستطيع التعامل مع بلد تزداد 2 ونصف مليون فى العام.





وأـكمل أحد عناصر الفقر سببه الزيادة السكانية، فعلينا أن ننمو بـ 8 %، أى افتتاح مشروعات كل عام، حتى نوفر الوظائف فرص العمل.



