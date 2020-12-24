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تعليم

جامعة حلوان تنظم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
تنظيم إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان اليوم مسابقة في حفظ القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة المختلفة ويأتى هذا ضمن النشاط الثقافى للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب.

وتقام المسابقة اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأشارت الجامعة أن على الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التوجه الى المبنى الإداري بالجامعة بالدور الرابع، وشددت الجامعة على الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء التقديم فى المسابقة.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.  


جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.


وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة. 


وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، بأنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.
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