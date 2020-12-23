مدحت قريطم يوجه رسالة هامة لأصحاب التوك توك والتروسيكل.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن الملصق الإلكترونى به بيانات المركبة التي يستقلها المواطن، ويساهم فى تنظيم حركة المرور بجميع الشوارع.





وأضاف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية حددت يوم الخميس 31-12 موعدا نهائيا لـ تركيب هذا الملصق، وعلى الجميع الالتزام ، مؤكدًا أن المكاتب تعمل من الثامنة صباحًا.





ولفت إلى أن الملصق الإلكترونى أحد أدوات التحول الرقمي لمنظومة المرور الإلكترونية، وكشف أن رجال الداخلية يستطيعون التوصل لـ السيارة المسروقة فى اسرع وقت حالة وجود الملصق عليها.





وأشار إلى أن السارق عندما ينزع الملصق للسيارة التى قام بسرقتها سيتم ضبطه أيضًا من خلال الكاميرات الموجودة فى الطرق.





وأوضح أن الملصق سيكون لجميع السيارات و ايضًا لـ الدراجات النارية، و التوك توك والتروسيكل ، وجميع المركبات".





وأكد أن وزارة الداخلية تقدم خدمات مميزة، وبوابة مرور مصر تتيح خدمات كثير لـ السائقين، والمواطنين، والمواطن يستطيع من خلال البوابة دفع رسوم الملصق وبعد ذلك بذهب لوضع الملصق فقط وذلك للحد من الزحام.





وكشف أن المواطنين يستطيعون استخراج بدل فائد للرخصة أو يتيح تجديد الرخصة من خلال بوابة مرور مصر.





وتايع : " 31 ديسمبر آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني و سيتم ضبط أى سيارة بدون ملصق إليكتروني، ومن الممكن أن يتم سحب الرخصة، ولكن حتى الآن لا يوجد غرامات على غير الملتزمين، ولكن القانون يلزم تركيب ملصق إلكتروني لكل سيارة.





وعلق على ما ينشر بخصوص " إلغاء سير بعض المركبات أو التى مر عليها 20 عامًا ، وقال لا يوجد قرار فى وزارة الداخلية بإلغاء أى مركبة

وأوضح أن مصر بها حوالى 11 مليون مركبة، وهذا رقم ليس كبير، ووزارة الداخلية تقوم بتركيب الملصق منذ عامين".





وكشف أن المواطنين الموجودين فى الخارج من الممكن أن يقوموا بعمل توكيل لأى شخص، أو فى حالة العودة يثبت أنه كان فى الخارج ويتم الحصول على الملصق بعد العودة.