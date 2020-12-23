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حوادث

إصابة ربة منزل بشرخ في الجمجمة صدمها توك توك بإحدى قرى دكرنس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:12 م
سيارة اسعاف فى حادث
سيارة اسعاف فى حادث
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همت الحسينى
أصيبت ربة منزل بشرخ فى الجمجمة إثر اصطدام توك توك مجهول بها بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وفر هاربا.

وكانت إشارة قد ورود لمركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول  امال أبوالفتوح العايدى ٦٥ عاما ربة منزل ، ومقيمة قرية" نجير " التابعة لمركز دكرنس مصابة باشتباه شرخ بالجمجمة ادعاء حادث طريق وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة . 

وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال نجلة شقيقتها المدعوة  جمالات صالح عبدالوهاب ٤٨ عاما ربة منزل  ومقيمة بذات القرية قررت بأنه حال عبور خالتها الطريق أمام القرية محل إقامها اصطدم بها توك توك مجهول" فر قانده به هاربا" مما أدى إلى حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدأ بالتسبب في ذلك .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧١٧١ لسنة ٢٠٢٠  جنح مركز دكرنس، وجار استكمال الفحص وتحديد التوك توك وضبطه وقائده والعرض على النيابة العامة 
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