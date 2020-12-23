برلماني: برلمان 2021 متنوع وثري بالأفكار والاتجاهات السياسية

هنأ النائب محمد احمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا بالقائمة الوطنية لشمال ووسط جنوب الصعيد، أعضاء مجلس النواب الجدد، باستخراج كارنيهات برلمان 2021، قائلا : متفائل بدوره القادم وقدرته على التصدي لكافة التحديات التي تجابه الوطن.





وقال خلال تصريحات صحفية له بعد استلام الكارنية، يوم تاريخي وعظيم، مشيدا بالتزام الأمانة العامة للبرلمان بكافة الإجراءات الاحترازية.

واوضح عضو مجلس النواب ان اهم الملفات الأساسية التي سيعمل عليها من خلال دوره بالبرلمان، احياء المثلث الذهبي التي وعد بها الرئيس والذي سيمثل طفرة في الصعيد، مضيفا أنه سجل اسمه بلجنة الاسكان لانها بحاجة الى تشريعات جديدة تمس المواطن.





واضاف أن برلمان 2021 يضم كافة أطياف المجتمع ونحو 13 حزبا وعشرات الأعضاء المستقلين مما يجعله برلمان ثريا متنوع الآراء لصالح الوطن وقضاياه واستكمال عملية الإصلاح والتنمية الواسعة.





وشدد الجبلاوي على المهمة الوطنية لبرلمان 2021 في العمل على الاصطفاف وراء الرئيس السيسي وقراراته ومساندة الدولة المصرية في معاركها ضد الإرهاب والجهل والتآمر والشائعات الكاذبة وأبواق الإخوان والإرهابيين الذين يسلطون دعاياتهم الكاذبة ليل نهار ضد الوطن.



