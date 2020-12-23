وزيرة الصناعة تكشف سبب وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 شهور.. فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن صناعة السيراميك والبورسلين متأثرة في مصر بسبب دخول منتجات من دول أخرى ليست بجودة المنتج المصري ولكنها تنافسه في السعر خصوصًا أن المنتج المصري أفضل من المنتجات التي تأتي إلينا ومن أجل حماية المنتج المصري قمنا بوقف الاستيراد لمدة 3 شهور للحفاظ علي الصناعة الوطنية. تنافسه





وأضافت نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دى ام سى، أنه خلال العام الماضي قمنا بتحويل 18 ألف سيارة وهذه السنة قمنا بتحويل 45 ألف سيارة وهذا يؤكد علي قابلية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .





نيفين جامع ، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يتكلف ما يتراوح بين 8 آلاف حتي 12 ألفًا وفقًا لنوع السيارة ولا يتم دفعهم فوريًا ولكن يكونوا علي هيئة قرض لصاحب السيارة . وأوضحت





وتابعت نيفين جامع أن تحويل السيارة للعمل بالغاز يجب ألا يكون مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا وان تكون قدرة الموتور 70% وهذا ينطبق على السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.



