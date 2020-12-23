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رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان يكشف تفاصيل استقبال 3 زرافات من جنوب أفريقيا..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:20 م
الزرافات
الزرافات
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان أنه تم استقبال 3 زرافات جدد بحديقة الحيوان قادمين من جنوب أفريقيا ، وهذا يعد حدثا كبيرا جدا.

وأضاف "رجائي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز   أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا، 

وتابع: "استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف".


وأشار رجائي إلى أنه تم تجهيز الأجواء للزرافات الجديدة، سواء بالنسبة للمبيت الخاص به أو المكان، حيث تحتاج إلى أماكن واسعة للتحرك ، وتم تمهيد الأرض لهم لسهولة التحرك.

وقال أنه سيتم الفصل بينهم وبين الزراف القديم؛ نظرا لفرق الحجم وحفاظا على سلامته، وستتم تغذيتهم بالأساليب الصحية، والحديقة جاهزة لاستقبال الزراف .
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